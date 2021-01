Laut einer Auswertung der EnBW, aus der Bürgermeister Siegfried Trittner in der Dezembersitzung des Gemeinderats die wichtigsten Ergebnisse präsentierte, liegt der Gesamtstromverbrauch der Gemeinde Obersontheim in den Jahren 2017, 2018 und 2019 recht konstant bei 29.000 Megawattstunden. Dagegen is...