Sanierung Wieder frei Fahrt durch Braunsbach

Norbert Acker

Der ursprünglich vorgesehene Termin für die Freigabe des Sperrung, am 14. Dezember konnte aus verschiedenen Gründen nicht eingehalten werden. So hat es im Untergrund der Geislinger Straße und der Schloßstraße Überraschungen für die Bauarbeiter gegeben. „Einige Schächte sind damals bei ihrer Anlegung betoniert worden“, erklärt Kapo Joachim Geyer. Wahrscheinlich habe man das aus geologischen Gründen so gemacht, vermutet Uwe Graf, Bauleiter des Satteldorfer Bauunternehmens Leonhard Weiss.

Die Folge: Der Beton musste umständlich mit dem Bagger aus dem Boden gerissen werden. „Das hat uns schon aufgehalten“, so Graf. Die Auffüllung der aufgegrabenen Straßen habe dadurch auch länger gedauert, weil die Löcher größer waren als geplant.

Schlussendlich sind die Bauarbeiten, wegen denen die Braunsbacher Ortsdurchfahrt seit Anfang November für den Durchgangsverkehr gesperrt war, am Donnerstagmittag abgeschlossen worden. Die Sperrungen sind abgebaut worden, der Verkehr fließt wieder. In der zweiten Januarwoche soll es in der Schloßstraße weitergehen. Mit weiteren längeren Vollsperrungen rechnet der Bauleiter nicht mehr: „Vielleicht noch einmal für einen Tag, wenn wir auf der Döttinger Straße asphaltieren.“