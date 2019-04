Themen in diesem Artikel Europawahl

Weil Wahlen geheim sind, dürfen auch Blinde alleine in die Kabine. Aber woher wissen sie, für wen sie stimmen?

Zur gleichberechtigten Teilnahme an der Europawahl am 26. Mai bieten die Blinden- und Sehbehindertenverbände kostenlos die Zusendung von sogenannten Stimmzettelschablonen an.

Sie werden auf den Stimmzettel gelegt. Die Felder für das „Kreuzchen“ sind in der Schablone ausgespart. Auf ihr stehen in großer tastbarer Schrift Erläuterungen.

Die Schablone kann Zusammen mit einer Audio-CD bestellt werden. Darauf ist die Benutzung der Schablone erklärt und der Inhalt des Stimmzettels vollständig aufgesprochen. Der Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden nimmt die Bestellung unter 0761/36122 entgegen.

Seit der Bundestagswahl 2002 sind die Schablonen bei Wahlen zugelassen. Das Verfahren habe sich bewährt und sei auch bei weiteren von blinden und sehbehinderten Wählern genutzt, teilt der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverein auf seiner Webseite mit. Er ist für die Schablonen für Europawahlen und Bundestagswahlen zuständig - auf Landesebene und Kommunalebene kümmern sich die Landesverbände des Vereins darum.

