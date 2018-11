Schule Wie eine kleine Familie

Stimpfach / Ralf Mangold

Krieg ich auch einen Stempel?“ fragt Jessica aus der 3. Klasse. Wer seine Hausaufgaben ordentlich gemacht hat und nicht negativ aufgefallen ist, bekommt nämlich einen Stempel auf seine Karte. Wer dann fünf zusammen hat, also eine ganze Woche „brav“ war, erhält eine Überraschung in Form einer Süßigkeit oder eines Nachtisches..

Melanie Hofmann ist erst seit ein paar Monaten an der Schule. Die gelernte Erzieherin war vorher Leiterin der Jugendherberge Rechenberg. „Ich arbeite gerne mit Kindern und wollte in der Gemeinde Stimpfach bleiben. Jetzt bin ich sehr froh darüber, dass sich diese Möglichkeit kurzfristig ergeben hat“, erklärt die 36-Jährige. Sie war selbst in ihrer Kindheit als Schülerin an der Kaspar-Mettmann-Schule. Ihr zur Seite steht Patricia Erhardt, die sie bei Abwesenheit vertritt.

Zweimal Ganztagesbetreuung

Ihr Aufgabengebiet nennt sich „Kernzeitbetreuung“ und gibt es nun schon seit rund zehn Jahren an der Schule. Angeboten werden den 24 Kindern, die sich für das komplette Angebot oder Teile davon angemeldet haben, abwechslungsreiche Beschäftigungen vor Schulbeginn ab 7.15 Uhr bis zum Anfang der zweiten Schulstunde sowie nach dem Unterricht bis 13.15 Uhr. Dienstags und donnerstags gibt es sogar eine Ganztagesbetreuung bis 16 Uhr. Da bringen die Kinder ihr Mittagessen mit, das in der Schulküche dann warm gemacht wird. „Bevor es gegen 11 Uhr weitergeht, kann ich meine Einkäufe erledigen oder mache meinen Haushalt“, hat die Erzieherin kein Problem mit der aufgeteilten Arbeitszeit, zumal sie ja nicht weit entfernt wohnt. „Außerdem kann ich in dieser Zeit auch schon planen und vorbereiten, was ich nachmittags mit den Kindern mache, um dem Ganzen eine Struktur zu geben.“

Auf dem Plan steht nach dem Unterricht an oberster Stelle die Hausaufgabenbetreuung. Danach wird gespielt, gemalt, gelesen, ab und zu wird ein Kinderfilm zusammen angeschaut oder gibt es ein Picknick im Wald. Ein Highlight ist das Kasperletheater spielen. Öfters geht es auch nach draußen oder in den Gymnastikraum, damit auch der Bewegungsdrang der Kleinen berücksichtigt wird. Manchmal wird – vor allem jetzt in der Vorweihnachtszeit – gebacken oder Schmuck für den Christbaum gebastelt,

„Ich stimme mich meistens im Vorfeld mit den Kindern ab, was sie gerne machen wollen.“ Zusätzlich gibt es in den Oster-, Pfingst- und Sommerferien an einzelnen Tagen auch verschiedene Ganztagesangebote, die Melanie Hofmann ebenfalls betreut.

„Bei uns geht es sehr familiär zu, manchmal bringen die Schüler sogar ihre Freunde mit.“ Die Kinder kommen aus allen vier Klassenstufen. „Das ist für mich natürlich schon eine große Herausforderung, alle nach ihren Fähigkeiten und Leistungsstand zu unterhalten und zu fördern. Aber ich denke, wir kriegen das ganz gut hin.“ Vorteilhaft ist, dass es inzwischen zwei getrennte Räumlichkeiten bei der Betreuung gibt, dadurch ist in einem Raum auch konzentriertes Arbeiten möglich.

Enger Kontakt mit den Eltern

Um besser auf die Probleme und Fähigkeiten der einzelnen Kinder eingehen zu können, steht sie immer in ganz engem Kontakt mit Lehrern und vor allem Eltern. „Das Schöne ist, dass die Schule immer offen für Ideen ist, und uns alle Mitarbeiter und die Schulleitung nach Kräften unterstützen.“ Melanie Hofmann freut sich über den toll eingerichteten Betreuungsraum, „Meine Vorgängerin Ramona Erhardt hat wirklich eine sehr gute Arbeit geleistet“, betont Hofmann.

„Ich fühle mich hier pudelwohl“, sagt die Rechenbergerin. „Uns reicht meistens die Zeit gar nicht aus, weil wir immer so viele Ideen haben, was wir zusammen machen wollen.“ Und auch die Kinder haben ihre neue Betreuerin schnell ins Herz geschlossen. „Ich war im Sommer längere Zeit krank. Als ich zurück kam, sind die Kinder auf mich zugerannt und haben zu mir gesagt, schön, dass du wieder da bist. Das hat mich riesig gefreut. Wir sind fast wie eine kleine Familie hier.“

Bestätigt wird ihre Aussage durch die Drittklässlerin Jessica: „Nachts kann ich kaum schlafen, weil ich mich so auf die Betreuung freue.“ Sie kommt gerne her, „hier gibt es viele tolle Spiele und außerdem sind meine Freundinnen auch da.“