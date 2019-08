In der dritten Runde des WFV-Pokals reist der Oberligist TSV Ilshofen am Mittwochabend zum Landesligisten TSV Pfedelbach.

Rotation – ja klar. Aber wie viel? „Mit Sinn und Verstand muss es sein. Man muss sich das ja auch verdienen“, sagt Ilshofens Trainer Michael Hoskins zu den Wechseln, die er für das WFV-Pokalspiel am Mittwochabend beim Landesligisten TSV Pfedelbach vornehmen will. Im Vergleich zum 4:1-Sieg in der Liga gegen den SV Linx werden in Pfedelbach der ein oder andere Akteur eine Pause bekommen. Wie viele Veränderungen es geben wird, möchte Hoskins nicht verraten, zumal er auch das heutige Abschlusstraining abwarten will. Am Samstag steht das nächste Oberligaduell bei der Neckarsulmer Sport-Union an. „Die Belastungssteuerung in einer englischen Woche ist entscheidend. In diesem Fall dürfte es gut passen vom Rhythmus. Wir haben am letzten Samstag gespielt, morgen wieder und dann wieder Samstag. Da ist genug Zeit zwischen den Partien.“

Fußball Oberliga Baden-Württemberg TSV Ilshofen verarbeitet Katastrophenstart gut Mit einer kompakten Mannschaftsleistung fährt der TSV Ilshofen einen souveränen 4:1-Sieg gegen den SV Linx ein. Es ist der erste Saisonsieg in der Oberliga.

Underdog nicht unterschätzen

Klar ist für Hoskins, dass er genau beobachten wird, welcher Spieler im Training die richtige Einstellung mitbringt. „Wenn wir am Mittwoch den Gegner nur einen Mü unterschätzen, dann machen wir schon den ersten Fehler.“ In der ersten Runde gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall, ebenfalls Landesliga, habe man gesehen, wie schwer so eine Aufgabe gegen einen unterklassigen Kontrahenten sein kann. Ilshofen brauchte die Verlängerung, um sich in Hall mit 2:1 durchzusetzen. Auch in Pfedelbach liege es an seiner Mannschaft, dem Underdog zu zeigen, „dass es für sie an diesem Tag nix zu holen gibt“. „Wenn wir aber dem Gegner Raum lassen und die Zweikämpfe nicht annehmen, dann wird es ein noch schwierigeres Spiel.“

Über den kommenden Gegner hat Hoskins, der im Aalener Raum wohnt, Infos aus dem Kreis der Ilshofener selbst erhalten. Dazu kommt noch das Videomaterial von der Erstrundenpartie der Pfedelbacher gegen den Verbandsligisten FSV Hollenbach. Die Pfedelbacher gewannen nach Elfmeterschießen. „Querverweise bringen im Grunde nichts, aber wir haben gegen Hollenbach in der Vorbereitung verloren“, warnt Hoskins. Der Ilshofener Trainer weiß, dass Pfedelbach über ein kompaktes und gut eingespieltes Team verfügt, bei dem Michael Blondowski und Marco Rehklau in der Offensive die Schlüsselfiguren sind.

TSV Ilshofen Parallelen zwischen den Vorjahresaufsteigern In der Oberliga treffen mit dem TSV Ilshofen und dem SV Linx zwei Teams aufeinander, die nach drei Spieltagen noch sieglos sind.

Ilshofens Kapitän Maximilian Egner, der in Zweiflingen wohnt, schlägt in die gleiche Kerbe: „Uns ist klar, dass die zwei starke Stürmer haben, die aus allen Lagen schießen. Die Pfedelbacher können auch dreckig spielen. Wir müssen uns auf Kampf einstellen und den auch annehmen. Es kann dort unangenehm werden.“

Rodewald im Kader

Verzichten muss Ilshofen auf Niklas Wackler und Julian Schiffmann. Mittelstürmer Nico Rodewald wird nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel wieder im Kader stehen.

Das Selbstvertrauen bei den Pfedelbachern ist nach dem 1:1 in Leingarten und dem 3:4 gegen Bietigheim in der Landesliga etwas angeknackst. Das Defensivverhalten war gegen Bietigheim der große Schwachpunkt. Gegen Hollenbach war es noch das große Plus.

Der stellvertretende Abteilungsleiter Marc Hofacker meint: „Ich bin schon froh, wenn wir ein gutes Spiel machen und mithalten können. Schade, auch für die Zuschauer, wäre es, wenn es nach zehn Minuten schon 0:3 stehen würde.“ Wieder im Kader stehen Kaan Uzuner und Marvin Hilkert, die gegen Germania Bietigheim gefehlt hatten.

Das könnte dich auch interessieren:

Fußball Wortgefecht mit Folgen: TSV Ilshofen trennt sich von Noah Feil Der TSV Ilshofen löst den Vertrag mit Neuzugang Noah Feil nach einem Ausraster wieder auf.