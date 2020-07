Wie das Wetter im Sommer 2020 wird? Nun, eine einfache wie auch ehrliche Antwort ist: keine Ahnung! Damit könnte dieser Text auch schon wieder schließen, aber über das Wetter kann man ja immer viel erzählen.

Sommerprognosen, und generell die Vorhersage von Jahreszeiten, sind eigentlich Scharlatanerie. Regelmäßig führen große Prognosen noch größerer Lügenbeutel zwar zu vielen Klicks in den Internetmedien, aber genauso regelmäßig gehen diese Prognosen in die Hose.

Man kann sich jedoch über ein paar Methoden zumindest einer Idee nähern, immer vor dem Hintergrund, dass es sich hierbei um Erfahrung, noch mehr aber um Bauchgefühl handelt.

Siebenschläfer und Co: Einige Hilfsmittel sind nützlich

70-prozentigen Treffsicherheit erfreut. Sie hat allerdings den Haken, dass man eben nicht allein den 27. Juni lokal betrachten darf, sondern sich die Großwetterlage in etwa den zwei Wochen danach über Europa ansehen muss. Durch die gregorianische Kalenderreform hat sich der Siebenschläfertag nämlich eigentlich auf den 7. Juli verschoben. Prangt in den ersten zwei Juliwochen ein großes Hoch über Mitteleuropa, dann stehen die Chancen gut, dass das auch eine längere Zeit hält. Das zuverlässigste Hilfsmittel ist die Siebenschläferregel , die sich in Süddeutschland einer etwaerfreut. Sie hat allerdings den Haken, dass man eben nicht allein den 27. Juni lokal betrachten darf, sondern sich die Großwetterlage inansehen muss. Durch die gregorianische Kalenderreform hat sich der Siebenschläfertag nämlichverschoben. Prangt in den ersten zwei Juliwochen ein großes Hoch über Mitteleuropa, dann stehen die Chancen gut, dass das auch eine längere Zeit hält.

Danach sieht es in diesem Jahr aber leider nicht aus. Der Siebenschläfer wird zwar ein heißer Tag, danach wird es nächste Woche aber wieder wechselhafter, was also mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit für einen eher durchwachsenen Sommer spricht. Das schließt heiße und sonnige Phasen natürlich nicht aus, aber eben nicht am Stück bis in den Herbst, so wie wir das in den letzten Sommern teilweise erlebt haben. Immerhin: Damit wäre auch das Thema Dürre nicht mehr ganz so präsent wie 2018 oder 2019.

Wettermodelle, die „vor sich hin schätzen“

Ein weiteres Indiz sind experimentelle Wettermodelle, die, wie der Name schon sagt, ein bisschen vor sich hin schätzen. Das ist eine etwas bessere Würfelei, die noch zu Beginn des Frühlings große Trockenheit bis in den September prognostizierte. Das hat sich zumindest in diesem Juni schon widerlegen lassen. „Normal“ ist ein Sommer in Mitteleuropa dann, wenn auf Schönwetterperioden regelmäßig auch kühlere Regenphasen folgen und die Temperaturen nur selten 30 bis 35 Grad erreichen. Manche dürften dies bedauern, aber die letzten Sommer waren eben Ausreißer nach oben.

Am Ende bleibt festzuhalten: Nix Genaues weiß man nicht.

Info Andreas Neumaier ist seit 2003 beim Geoinformationsdienst der Bundeswehr in Niederstetten tätig. Nebenher arbeitet er als Medienmeteorologe mit seinem Dienst Meteototal für Lokal-TV, Radio und Printmedien.