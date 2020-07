Einem Hoch namens „Winfried“ haben wir es zu verdanken, dass das Wetter am Wochenende unter guten Sternen steht. So nach und nach kristallisiert sich auch heraus, dass es in der nächsten Zeit vor allem über Süddeutschland auch insgesamt ruhiger bleibt, während die Tiefdruckgebiete vor allem über den Norden der Republik ziehen. Auch das Temperaturfeld bleibt mit mal etwas unter, mal etwas über 25 Grad auf typisch deutschem, allseits verträglichem Sommerniveau.

Erst gegen Ende der nächsten Woche könnte es heißer werden. Das bedeutet für Hohenlohe lediglich noch „Streifschüsse“ der Tiefs im Norden, aber keine brachialen Frontdurchmärsche und nur auf ein paar wenige Schauer begrenzte Niederschläge. Der Sommer 2020 scheint ohne die ganz großen Eskapaden auszukommen. Noch mehr Stress braucht dieses Jahr aber ja auch keiner.

Es wird am heutigen Samstag nicht nur blauen Himmel geben, aber der Sonnenschein überwiegt, und es bleibt trocken. Ein paar Wolkenfelder lassen immerhin neun bis zwölf von 15 möglichen Sonnenstunden zu. Die Temperaturen steigen dazu auf 23 Grad in Schrozberg, 25 in Wallhausen und 26 in Gerabronn. In der Nacht auf Sonntag ist es teils wolkig, teils klar und trocken. Dazu liegen die Tiefstwerte zwischen 15 und 11 Grad.

Zeitweise stärkere Bewölkung zieht dann am Sonntag vorüber, sie bringt aber höchstens etwas leichtes Getröpfel. Zwischendurch reicht es noch für zwei bis fünf Sonnenstunden bei lauen bis sommerlichen Höchstwerten von 21 Grad in Stimpfach, 22 in Crailsheim und 24 in Ilshofen. In der Nacht zu Montag tröpfelt es bei 15 bis 12 Grad vereinzelt etwas.

Am Beginn der neuen Woche ist es nur kurz etwas kühler, vor allem am Montag können auch ein paar schlappe Schauer vorüberziehen. Sonst ist das Regen- oder Gewitterrisiko bis zum folgenden Wochenende eher gering.

Dichtere Wolkenfelder gibt es noch am Dienstag, danach wird es überwiegend freundlich. Die Temperaturen erreichen anfangs 19 bis 23 Grad mit frischen Nächten. In der zweiten Wochenhälfte wird es mit 25, zum Wochenende hin sogar örtlich über 30 Grad wieder deutlich sommerlicher, und das könnte sich zum stabilen Hochsommer mausern.