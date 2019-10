Die Westfrankenbahn investiert in die Tauberbahn: Ab kommenden Montag werden im Bahnhof Schrozberg Bahnübergänge, Bahnsteige und Signalanlagen modernisiert und ein neues elektronisches Stellwerk in Betrieb genommen. Die Streckensperrung wird für Arbeiten an der Tauberbahn genutzt.

Deshalb werden die Züge zwischen Mergentheim und Crailsheim von Montag, 14. Oktober, bis Donnerstag, 3. November, durch Busse im Schienenersatzverkehr (SEV) ersetzt. An Schultagen halten die SEV-Busse um 6.28, 6.34 und 7.41 Uhr ab Blaufelden zusätzlich am Schulzentrum Crailsheim, genauso wie ein zusätzlicher Bus um 6.25 Uhr ab Schrozberg, der ebenfalls an Schultagen (ohne Halt in Blaufelden) als Verstärker nach Crailsheim fährt.

Mittags und nachmittags gibt es zusätzliche Halte am Schulzentrum in Crailsheim. Abfahrt ist um 12.44, 13.44, 14.44 und 15.44 Uhr. Weil die SEV-Busse in Mergentheim auf die Züge nach Lauda abgestimmt sind, können die SEV-Busse in Crailsheim leider nicht die Schulschlusszeiten berücksichtigen.

Lösungen für Verspätete

Ebenso konnten die Zubringerbusse in Schrozberg und Blaufelden nicht auf die früheren Abfahrtszeiten nach Crailsheim abgestimmt werden. Falls im Einzelfall keine Ankunft zur ersten Schulstunde in Crailsheim möglich ist, sollte eine E-Mail an info@kreisverkehr-sha.de geschickt werden. Zusammen mit dem Schulträger soll dann eine Lösung gefunden werden.

Ein zusätzlicher Bus wird um 4.30 Uhr ab Mergentheim eingesetzt, der über Schrozberg nach Crailsheim fährt und dort um 6.21 Uhr ankommt. Ergänzend startet ein weiterer Bus um 19.31 Uhr ab Crailsheim nach Schrozberg, Mergentheim und Lauda. Fahrräder können in den SEV-Bussen nicht mitgenommen werden.

Info Der SEV-Fahrplan und weitere Infos stehen unter www.kreisverkehr-sha.de/aktuelles/verkehr.

