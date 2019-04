Gerrit Rozek will auch Bürgermeister werden. Derzeit arbeitet der gebürtige Haller beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg.

Gerrit Rozek, der die Berufsbezeichnung Regierungsamtmann trägt und im Jahr 1990 in Schwäbisch Hall geboren wurde, tritt bei der Wahl am 26. Mai an. Er will Bürgermeister von Rosengarten werden und ist damit der vierte Bewerber.

Bürgermeisterwahl in Rosengarten Bürgermeister in Rosengarten: Bisher drei Kandidaten wollen auf König folgen Die bislang drei Bewerber zeigen sich von den Gemeinderäten beeindruckt.

Der langjährige Bürgermeister Jürgen König gibt das Amt ab. Rozek ist verlobt, hat eine gemeinsame kleine Tochter mit seiner Partnerin und arbeitet derzeit beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg, teilt Jürgen König mit.

