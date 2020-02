Also eins steht fest: Bei der letzten Vorstellung werden sie sich ihre Requisiten ganz genau anschauen. Da werden die Darsteller der Bädles-Bühne nämlich gern übermütig; da feiern sie, dass ein schönes, aber eben auch in jeder Beziehung forderndes halbes Jahr und insbesondere der Endspurt der vergangenen Tage zu einem guten Ende gebracht wird. „Bei der Premiere sind wir noch alle nervös“, sagt Uli Gsell, der Regie führt und gemeinsam mit den Kochendörfers insgesamt vier Vorstellungen organisiert. Da wisse man noch nicht, wie das Publikum das Stück aufnehme, ob dieser oder jener Wortwitz auch wirklich zündet, ob vielleicht nicht doch nur die Aktiven selbst die Wallhäuser Anspielungen verstehen. Mit jeder Vorstellung aber werden sie sicherer.

Die Sache mit den Streichen

Jörg Rossell hat mal in der Rolle eines Wirts an einem der letzten Abende das Wasser in der großen Schnapspulle durch „Willi“ ersetzt, also durch hochprozentigen, heimisch gebrauten Birnenbrand. Seinen Mitspielern ist das Feuer aus den Augen gefahren – anmerken lassen durften sie sich das nicht. Obwohl: „So schwungvoll, wie der eingeschenkt hat, hat’s noch im Publikum gerochen, als hätten wir alle ein Schnapsbad genommen“, sagt Silke Kochendörfer, verdreht die Augen und lacht ein tiefes, bauchiges, ansteckendes Lachen.

Das ließen die anderen natürlich nicht auf sich sitzen. Bei der letzten Vorstellung sollte Wirt Jörg einen Korb Brennholz holen. Dass unter ein paar Alibi-Scheitchen Backsteine versteckt waren, schwante ihm erst, als er beim Hochheben fast zu Boden ging. Wie schwer er sich getan hat, das Ding über die Bühne zu schleifen. Und wie prächtig sich die anderen amüsiert haben. Vielleicht machen sie ja irgendwann aus diesem und so manchem anderen Schwank ein eigenes Stück: Vorläufig zeigt das aber vor allem, wie wohl sie sich in diesem Ensemble und auf der Bühne der Hengstfelder Turnhalle fühlen.

Rundum-Betreuung

Harald Kochendörfer, Vorsitzender des Vereins Familienfreibad Hengstfeld, weiß: Von nichts kommt nichts. Er achtet darauf, dass sich die Darsteller wohl und ein bisschen verwöhnt fühlen: Hier ein Sektle, dort ein Vesper und über allem steht ganz viel Wertschätzung. Das gilt generell fürs Ehrenamt: Das Familienfreibad in Hengstfeld wird seit rund 20 Jahren vom Verein unterstützt; zehn Jahre sind vergangen, seit das Bad übernommen und in Eigenregie weitergeführt wurde. Damals wurden geschätzte 300.000 Euro Umbaukosten dank Materialspenden und etwa 20.000 ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden auf lediglich 50.000 Euro gedrückt.

Anstrengende Freibadfreude

Die Arbeit hörte damit nicht auf. Vom eigentlichen Freibaddienst, bei dem auch Rettungsschwimmer zu stellen sind, bis hin zu Veranstaltungen wie Rock am Pool oder der „Schlachtschüssel“ wird den Mitgliedern doch einiges abverlangt: Natürlich macht man das für den guten Freibad-­Zweck, aber Kochendörfer ist davon überzeugt, dass mit Pflichtgefühl allein nichts umzutreiben ist: „Das muss Spaß machen, sonst funktioniert es nicht.“

Spaß kommt bei den Theateraufführungen der aus dem Verein gewachsenen Bädles-Bühne nicht zu kurz. „2013 haben wir bei null angefangen“, sagt Uli Gsell. Er selbst und Silke Kochendörfer hatten einige Erfahrung im Theaterspielen, auch andere haben in Wallhausen, Michelbach oder Hengstfeld gespielt, bis es dort keine Theatergruppen mehr gab. Ihnen und der Gesamtgemeinde fehlte etwas und Gsell und die Kochendörfers rannten offene Türen ein, als sie die Bädles-Bühne aus der Taufe hoben.

Haarige Angelegenheit

Für die Technik fand sich ebenso ein Team wie für Hallendekoration und Bühnenbau, die Posten der Souffleuse und der Maske wurden besetzt und im Großen und Ganzen hat sich das Team bis heute kaum verändert. Höchstens dass ein neues Gesicht hinzugekommen ist, wie das von Junior Leon Held, der sich auch schon mal einen Afro wachsen lässt für ein Stück – so wie Jörg Rossell heuer einen Schnauzer trägt und Dieter Kreft, der doch so gern den jugendlichen Liebhaber gäbe, sich um des Effektes willen einen weißen Bart stehen lässt.

Michael Schewen und das Brettheimer Keitel-Haus haben gleich zu Beginn, 2013, statt eines Fertighauses eine Bühne vom Band laufen lassen, die bis heute in der Hengstfelder Halle steht. Gemeinsam wird am Bühnenbild gearbeitet, das mal eine Schnapsbrennerei, mal drei Nebenbühnen, mal – wie in der aktuellen Produktion – einen Wechsel vom Wohnzimmer zur Balkonszene in Verona verlangt. Auch hier ist die Kreative im Team, Silke Kochendörfer, unverzichtbar. Sie ist es, die Programme und Flyer gestaltet und zu jedem Stück ein Fotobuch, das die schönsten Erinnerungen konserviert.

Gute Erinnerungen

Auch im verflixten siebten Jahr wird es ein Theaterbuch geben. Die Hallendeko wird zu sehen sein, große Herzen und Rosen, dann die jungen Platzanweiser, die auf ihre Art zum Erhalt ihres Freibads beitragen, das eigene Küchenteam und das der Fußballer, die am zweiten Wochenende übernehmen, und natürlich ganz viel Szenisches aus einem Stück das – wie könnte es anders sein – wieder ziemlich abgedreht ist. Uli Gsell liest alljährlich Dutzende Stücke; aus der Auswahl der witzigsten und der spielbarsten wählen dann alle gemeinsam ihre neue Produktion. Heuer ist es „Romeo und Frieda“.

Am Samstag wird Premiere gefeiert. Für die vier Vorstellungen gibt es jeweils nur noch, wenn überhaupt, eine Handvoll Karten im Getränke-Center Wallhausen.