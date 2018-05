Test Wenn der Spazierweg lockt, aber der Seifenspender fehlt

Dinkelsbühl/Fichtenau / Jens Sitarek

Den besten Ruf genießen die sogenannten PWCs ja nicht – Grund genug für den Allgemeinen Deutschen Automobil-Club (ADAC) einmal genauer hinzusehen und 50 solcher Anlagen auf deutschen Autobahnen zu testen. PWC steht für unbewirtschafteter Parkplatz mit WC. Hygiene, Funktion, Beschilderung, Sauberkeit, Ausstattung, persönliche Sicherheit – mehr als 60 Kriterien wurden bewertet. Die Ergebnisse finden sich in der aktuellen Ausgabe des Mitgliedermagazins „ADAC Motorwelt“, der Artikel trägt die Überschrift „Der Rastplatz-Revisor“.

Der Rastplatz Mühlbuck West liegt an der A 7 zwischen den Anschlussstellen Feuchtwangen-­West und Dinkelsbühl/Fichtenau. Getestet hat der ADAC auch ihn, das ist schon etwas länger her, genauer gesagt zwischen dem 24. August und 1. November vergangenen Jahres. Jede Anlage wurde zweimal besucht, im ­Sommer und im Herbst. Gesamturteil von Mühlbuck West: ausreichend.

Zum Pinkeln an den Waldrand

Der Mühlbuck-Besuch unserer Zeitung liegt eine Woche zurück. Was sofort auffällt: Der Bereich vorne, der für Lkw reserviert ist, ist komplett zugeparkt. Einige Lkw-Fahrer weichen deswegen auf hintere Pkw-Parkplätze aus. Niemand stört sich daran, weil an diesem Montagabend wenig los ist. Dafür ist der Rastplatz sauber, was ja schon mal ein wichtiges Kriterium ist. Und die Toilette? Es riecht streng.

„Der Geruch ist nun mal da“, sagt ADAC-Tester Christopher Gradt bei seinem Besuch auf einem anderen Rastplatz. „Man muss auch immer berücksichtigen: Wo liegt denn der Standard für etwas, das kostenlos ist?“

Zurück nach Mühlbuck West. Ein Ehepaar aus Bad Segeberg macht zwischen Harz und Allgäu hier Station. Es ist viel mit Hund und Wohnmobil unterwegs. Er findet die Toilette „voll in Ordnung“, sie „mag die Dinger nicht, die sind eklig“. Stattdessen benutzt sie lieber das Klo in ihrem Wohnmobil oder zahlt auf Raststätten 70 Cent. Ein Mann, Auto aus Lindau, Anhänger aus Ravensburg, schert sich nicht groß. Er stellt sich zum Pinkeln an den Waldrand.

Für Unterhaltung und Betrieb der A 7 zwischen Kilometer 749,550 im Norden (zwischen Feuchtwangen-West und Dinkelsbühl/Fichtenau) und Kilometer 820,500 im Süden (Niederstotzingen) ist die Autobahnmeisterei Heidenheim zuständig. Hauptaufgabe ist es, die Verkehrssicherheit sicherzustellen, und zwar rund um die Uhr. Im Norden liegen sechs Kilometer auf dem Gebiet des Freistaates Bayern.

Heidenheim kümmert sich

Zu den betreuenden 71 Autobahnkilometern gehören sieben Anschlussstellen, vier Tank- und Rastanlagen, vier Parkplätze mit WC (Kohlplatten, Härtsfeld, Mühlbuck Ost und Mühlbuck West), 77 Brücken, zwei Tunnel, drei Pumpwerke, 24 Regenklärbecken und neun Regenrückhaltebecken.

Die Autobahnmeisterei Heidenheim kümmert sich unter anderem um bauliche Unterhaltung, Grün- und Gehölzpflege, Winterdienst, Beseitigung von Unfallschäden, die Reinigung von Entwässerungseinrichtungen, Verkehrszeichen und WC-Anlagen sowie um die Beseitigung von Müll, Wildkräutern und Unfallschäden. Die WC-Reinigung selber hat die Autobahnmeisterei an eine Fremdfirma vergeben, wie es mittlerweile üblich ist.

An den Toiletten kommt der ADAC in seinem Test natürlich nicht vorbei. „Eingangsbereich und Fassade des Toilettengebäudes gepflegt und sauber, Hygienewert der Klinke an der Tür der Unisex-Toilette beim zweiten Test ausreichend“, heißt es zu den wichtigsten Stärken von Mühlbuck West, und weiter: „Anlage gepflegt und sauber, Parkplätze für Busse nicht im Lkw-Parkbereich, Wasseranschluss im Außenbereich, Spazierweg vorhanden“.

Wo vielleicht auf der einen Seite der Spazierweg lockt, könnte die andere Seite die Besucher eher abschrecken. Womit wir bei den wichtigsten Schwächen wären: „keine Seifenspender und kein Handtrockner in den Sanitäranlagen, Hygienewert der Klinke an der Tür der Unisex-Toilette beim ersten Test sehr schlecht, Anlage nicht beleuchtet, kein Notruf“.

Insgesamt erlebte der Tester bei den 50 Anlagen viel Mittelmaß: 14 schnitten „gut“ ab, 24 ausreichend, acht mangelhaft, vier sehr mangelhaft – ein „sehr gut“ gab es nicht. Aber: „Schon mit geringem Aufwand könnten viele Rastplätze eine bessere Benotung erzielen“, so klingt das Fazit von Christopher Gradt.