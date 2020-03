Wie die Polizei mitteilt, hat sie die Mutter eines toten Säuglings, der am Donnerstagabend auf einer Wiese in der Nähe des Kreisverkehrs in Welzheim gefunden wurde, mittlerweile identifiziert. Sie wurde am Montagnachmittag vernommen und danach wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung zu Todesursache und -zeitpunkt des Kindes steht noch aus. Die Ermittlungen dauern an.