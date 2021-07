Großerlach ist die einzige Gemeinde im Mainhardter Wald, die im Moment keine eigene Arztpraxis beherbergt und daher auf die Versorgung in Nachbargemeinden angewiesen ist. Hingegen sind in Wüstenrot zwei Hausarztpraxen, eine zahnärztliche Praxis sowie psychotherapeutische Fachärzte. In Mainhardt ...