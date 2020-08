Das Schicksal von Hans und Sophie Scholl hat Meike Awe bereits zu Schulzeiten bewegt. Den Mut des Geschwisterpaares, das gegen das Nazregime eintrat, bewunderte die Schülerin.

Vor vier Jahren übernahm sie das Haus für wenig Geld zur Miete. Mit viel Enthusiasmus machte sich Meike Awe mit ihrem ältesten Sohn Nik (20) an die Arbeit und hauchte dem Gebäude neues Leben ein. Viele künstlerische Elemente schmücken seither die Wohnräume und auch der vernachlässigte Garten trägt die Handschrift der Künstlerin. „Immer wieder hielt ich beim Renovieren inne und habe mir vorgestellt, wie die Scholls damals hier gelebt haben“, erzählt sie. Da sei die Idee gereift, den Ort mit etwas Besonderem zu würdigen. Immer wieder seien Leute gekommen, die das Haus anschauen wollten. „Aber es gab eben nichts Außergewöhnliches zu sehen“, sagt die Steinbrückerin. Der „Zaun der Geschichte“ sollte dies ändern.

Corona Schule in Baden-Württemberg

Die Bewohner im Dorf erzählten ihr Geschichten über die Scholls. Die Familie habe viel Wert auf Gemeinschaft, Geselligkeit und Austausch gelegt. Für Awe stand fest: „Das ist die Kraft dieses Platzes.“ Sie kaufte Zaunlatten, schliff diese den ganzen Sommer über und bemalte sie mit Zitaten der Scholls, die sie in Büchern und im Internet gefunden hat. „Jetzt freue ich mich, dass diese Geschichte mit dem Zaun lebendig bleibt.“ Das nächste Projekt steht bereits an: „Ich möchte hier einen Platz des Miteinanders und Zusammenkommens schaffen.“

Widerstandskämpfer und Vorbild

Hans und Sophie Scholl sind bekannt als Widerstandskämpfer gegen das Naziregime. Sie waren Mitglieder der „Weißen Rose“, einer Münchener Gruppe von Studenten, die während des Zweiten Weltkriegs aktiv war.

Das Geschwisterpaar wurde am 18. Februar 1943 beim Austeilen von Flugblättern, mit denen sie gegen Antisemitismus und Rassismus eintraten, überrascht und festgenommen. Vier Tage später stand das Todesurteil fest. Noch am selben Tag wurden sie in München enthauptet. coja