Zuschüsse von Bund und Land erleichtern der Stadt Vellberg den Glasfaserausbau in kleinen Teilorten und Weilern. In den kommenden beiden Jahren sollen auch sie mit Anschlüssen versorgt werden.

Die zum 1. März gestartete Bundesförderung zum Breitbandausbau macht es möglich: Nicht nur Lorenzenzimmern, wo jetzt schon die Vorbereitungen für den FTTB-Ausbau laufen, sondern auch die anderen weißen Flecken der Stadt Vellberg wie etwa Eschenau, Schneckenweiler und Merkelbach sollen 2020 und 2021 mit Glasfaseranschlüssen bis ins Haus versorgt werden. Dann steht den bisher vernachlässigten Gebieten die momentan bestmögliche Internetversorgung zur Verfügung.

Der Eigenanteil der Stadt verringert sich mit der neuen Bundesförderung in Kombination mit der Landesförderung auf rund zehn Prozent der Ausbaukosten. 106 000 Euro sollen das laut Berechnung der Breitbandplanungsfirma Geodata für Lorenzenzimmern sein.

139 000 Euro übrig

Im Haushalt 2019 sind aber 245 000 Euro dafür eingestellt, weil Kämmerer Oliver Taubald bei der Planung noch von einer niedrigeren Förderung ausgegangen ist. Mit dem Rest von 139 000 Euro kann 2020 der Breitbandausbau in Eschenau, Schneckenweiler und Merkelbach einschließlich der Baunebenkosten finanziert werden, wie Techniker Andreas Brünnler in der Vorlage zur jüngsten Gemeinderatssitzung ausführt. 2021 sind weitere 165 500 Euro für den Glasfaseranschluss der übrigen Weiler sowie der Sportanlagen in Talheim und Großaltdorf eingeplant.

Einen kleinen Wermutstropfen musste Heinz Kastenholz, Breitbandexperte des Landkreises, den Vellberger Gemeinderäten bei seiner Präsentation aber doch einschenken: Direkt abgezogen werden von den förderfähigen Baukosten über 1,058 Millionen Euro die Pachteinnahmen, die die Stadt von dem zukünftigen Netzbetreiber erhält. „Bisher waren Sie auf möglichst hohe Pachteinnahmen aus, jetzt mit der Bundesförderung wären möglichst niedrige ideal“, stellte Kastenholz dazu fest. Denn die Stadt muss die späteren Pachteinnahmen vorfinanzieren.

In der Regel fließen in die Pacht zwei Faktoren ein: die Zahl der Hausanschlüsse und die Zahl der Vertragsnehmer. „Das ist schwierig zu schätzen. Kalkuliert man zu viel Pacht, wird zu viel von der Förderung abgezogen. Sie sollten also realistisch-pessimistisch rechnen“, empfahl Kastenholz. Spitz abgerechnet wird mit dem Bund nach Ende der Vertragslaufzeit. „Wenn Sie dann aber zu viel an den Bund gezahlt haben, wird sich nach 15 oder 25 Jahren keiner mehr daran erinnern“, vermutet er.

Der Bund fördert deutlich mehr als das Land. Für Hausbesitzer ist am wichtigsten, dass ihnen dadurch keine Kosten bis zur Innenseite der Kellerwand, wo die Anschlussdose sitzt, entstehen. Bis dorthin wird das Glasfaserkabel verlegt. Außerdem lässt der Bund mehr Fasern als das Land verlegen und fördert auch den Bau der Verteilerstandorte, die bei der Glasfasertechnik Pop-(Point of Presence)-Standorte heißen. Dadurch verteuert sich der Ausbau um 20 bis 30 Prozent gegenüber dem vom Land geförderten Ausbau.

Für die großzügige Finanzierungshilfe an die Kommunen will der Bund allerdings eine lückenlose Dokumentation der Bauarbeiten. Da das für die einzelne Kommune kaum machbar ist, riet Kastenholz, einen Zweckverband zu gründen, der diese Aufgabe für alle Kreiskommunen übernimmt.

Das könnte dich auch interessieren:

Schnelles Internet Langenburg Bis 2023: Langenburg soll schnelles Internet bekommen Für 5,8 Millionen Euro soll das schnelle Internet in Langenburg bis 2023 ausgebaut werden. Die Kommune und die Bürger profitieren von der neuen 90-Prozent-Förderung, Hausanschlüsse sind jetzt mit drin.