Themen in diesem Artikel Crailsheim

Das traditionelle Flugplatzfest hat wieder viele Besucher nach Weipertshofen gelockt.

Blauer Himmel, Sonnenschein und Besucherscharen – Jürgen Häfele, Vorsitzender der Sportfliegergruppe Crailsheim, strahlt über das ganze Gesicht. „So muss das Flugplatzfest sein“, sagt er. Dann nämlich lohnt sich auch der Aufwand, den der 90-köpfige Verein, von denen 30 Mitglieder aktiv sind, Jahr für Jahr auf dem Weipertshofener Flugplatz betreibt. Die Mitglieder bieten ein attraktives Flugshowprogramm, zeigen Besuchern bei Rundflügen die Region von oben und bewirten an diesem sonnigen Sonntag rund tausend Gäste. „Es gibt viel Bürokratie im Vorfeld“, sagt Häfele. „Aber das gehört beim Fliegen dazu. Die Sicherheit steht über allem.“

Herz am Himmel

Der Rauch, den Uwe Schreyer aus Backnang aus seinem roten Kunstflugdoppeldecker vom Typ Pitts S2B austreten lässt, steht wie ein riesiges Herz über den Köpfen der Zuschauer am Himmel. Die atemberaubende Show des Kunstfliegers gehört zu den Höhepunkten des Fests. Obwohl er die Manöver schon unzählige Male ausgeführt hat, nimmt er sie nie auf die leichte Schulter. „Eine gewisse Anspannung spüre ich stets. Da ist Adrenalin dabei“, sagt Schreyer und füllt neues Paraffinöl in den Tank des Fliegers, der aussieht wie ein Oldtimer. Bald beginnt seine zweite Kunstflug­darbietung. „Man darf die Kunstfliegerei nicht zu locker nehmen.“

Flieger in Stimpfach Flugplatzfest in Weipertshofen Bilderstrecke öffnen

Die Flieger müssen Vorschriften beachten

Viele Regeln gehören zur Luftfahrt. Das wird dem normalen Besucher solch eines Fests vielleicht nur unterschwellig bewusst, selbst wenn er darauf achtet. So ging’s sonntags mit den Rundflügen und der Flugshow über dem Himmel von Weipertshofen erst ab 13 Uhr so richtig rund – auch wenn das teilweise schon früher angekündigt war. Der Grund: Die Sportfliegergruppe hatte erst ab dieser Uhrzeit eine Genehmigung für ihre Aktivitäten erhalten. Auch dass die Verbindungsstraße zu den Parkplätzen immer wieder abgeschrankt wurde, wenn Flieger starten und landen, ist solch eine Vorschrift – selbst wenn die Straße nur überflogen wird.

Flotte Sprüche

Für das Geschehen am Himmel fand Moderator Wolfgang Marzel aus Weipertshofen die richtigen Worte. Er versorgte die Zuschauer mit Informationen über die Maschinen und ihre Piloten, bestätigte die Umweltverträglichkeit des Rauchöls, das die Kunstflieger benutzten, und verriet, dass die Suchoi Su-29, ein sogenanntes „Unlimited“-­Kunstflugzeug, einen 450-PS-­starken Motor hat. Der drückte den Piloten Bernhard Stooß aus Schwäbisch Hall bei seinen waghalsigen Flugmanövern mit dem Achtfachen seines Gewichts in den Sitz. „Wenn jemand was gegessen hat, das er loswerden möchte, darf er gern einsteigen“, witzelte Marzel.

Schwäbisch Hall Skatenight auf dem Haller Adolf-Würth-Airport Mehr als 1500 Besucher sind nach Schwäbisch Hall-Hessental gekommen, um bei der ersten Skatenight dabei zu sein.

Kassier mit Flugschein

Wie viele Starts und Landungen er gestern meisterte, weiß Bernd Gehringer ganz genau. Schließlich wird nach jeder Landung Buchführung gemacht. Und vor jedem Start ist eine Motorkontrolle obligatorisch. Mit der Vereinsmaschine der Sportfliegergruppe, der Super-Dimona HK 36, flog er viele Besucher in Rundflügen übers Hohenloher Land und über den Nachbarkreis. „Ich habe erst 2011 angefangen mit dem Fliegen“, erzählt er in einigen Hundert Metern Höhe. „Erst habe ich einen Segelflugschein gemacht, danach den Motorflugschein.“ Zurück am Boden kümmert er sich um den Festbetrieb. „Mein Hauptjob ist nämlich eigentlich Kassier.“

Landschaft von oben

Einmal die Welt von oben sehen – in diesen Genuss kam Max Steiger aus Beimbach. Der 16-Jährige hatte vor zwei Jahren bei der Tombola der Sportfliegergruppe Crailsheim einen Gutschein für einen Segelflug gewonnen. Den tauschte er gestern gegen einen motorisierten Flug ein – und nahm sogleich Platz in der Maschine. „Beim Start kribbelt’s ein bisschen im Bauch“, sagte er anschließend, „aber das Gefühl, zu fliegen, ist richtig toll.“ Er flog zwar nicht über seinen Heimatort, konnte aber Ellwangen aus der Luft betrachten. „Es war sehr heiß im Flugzeug, gefühlt 30 Grad“, berichtete Max und freute sich über die angenehmen Temperaturen am Boden.

Das könnte dich auch interessieren: