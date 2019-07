Am Wochenende wird Vellberg wieder zum Pilgerort von Mittelalter-Fans vieler anderer Menschen.

Im Vellberger Städtle dreht sich von Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. Juli, beim Weinbrunnenfest wieder alles um den Rebensaft: Aus dem Stadtbrunnen fließt Rotwein, auch Cocktails aus Wein sind dort zu haben. Zwei Winzer aus dem Unterland ergänzen das Angebot mit ihren Erzeugnissen, heißt es aus dem Rathaus.

Die Stadt hat mit ihrem Weinbrunnenfestausschuss rund um das Fest ein vielfältiges Rahmenprogramm zusammengestellt. Viele Ehrenamtliche sind im Einsatz. Ein historisches Brauchtum aus der Zeit des Mittelalters soll mit der Einbringung des Weinzehnten wieder aufleben. Landsknechte, Marketenderinnen, der Herold und die Edelleute sollen die Freiluftveranstaltung zum Anziehungspunkt machen.

Gulasch aus mittelalterlichen Händen

Den Programmauftakt bildet am Freitag um 19.30 Uhr das Lagerleben der Landsknechte auf der Bastion. Der von Trommlern begleitete historische Landsknechtszug ergänzt das Geschehen vor historischer Kulisse. Über dem Lagerfeuer hängt ein Gulaschkessel, aus dem die Landsknechte die Gäste versorgen. Kinder können am Feuer Würste braten. Der Herold eröffnet um 19.45 Uhr den Weinbrunnen. Die „Vellberger“ präsentieren ab 20.30 Uhr ihr Showprogramm im Städtle und DJ O-Man legt auf der Bastion auf.

Der Fanfarenzug eröffnet das Programm am Samstag um 19 Uhr mit einem Platzkonzert, bevor der Rotwein um 19.45 Uhr wieder aus dem Brunnen zu fließen beginnt. Anschließend tanzen die Schlossfunken. Die Stimmungs- und Tanzband Bayernmän ist ab 20.30 Uhr im Städtle zu hören und will bei den Besuchern für Feierlaune sorgen. Bei Einbruch der Dunkelheit erleuchten Tausende Lichter das mittelalterliche Städtle. Die Lichteffekte werden um 22 Uhr durch den Fackeltanz der Gruppe Step Motion auf der Bühne verstärkt und sollen ihren Höhepunkt mit dem Brillantfeuerwerk um 23 Uhr finden.

Festzug um 14 Uhr

Das Programm am Sonntag startet um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Festgottesdienst. Das Mittagskonzert der Stadtkapelle Vellberg schließt sich um 12 Uhr an. Der historische mittelalterliche Einzug beginnt um 14 Uhr, es folgen Tänze und Musik. Ein Platzkonzert des Fanfarenzuges ist um 15 Uhr zu hören. Um 16 Uhr öffnet sich beim Kinderprogramm in der Scheune der Vorhang des Prinzessin-Gisela-Theaters.

Info Festzeiten sind am Freitag und Samstag jeweils von 18.30 Uhr bis 1 Uhr, am Sonntag von 10.30 Uhr bis 22 Uhr. Näheres unter www.vellberg.de unter der Rubrik „Tourismus – Märkte und Feste – Weinbrunnenfest“.

