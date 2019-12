Adventszeit ist Plätzchenzeit: Landauf, landab wird in den Küchen fleißig gerührt, geknetet, geformt, gebacken und verziert. Hast du traditionelle, moderne oder internationale Plätzchenrezepte, die zu Weihnachten einfach dazugehören? Dann möchten wir dich und das Rezept gerne vorstellen. Jeden Tag soll sich ein Türchen unseres Plätzchen-Adventskalenders öffnen und so die Vorweihnachtszeit versüßen. Erzähle uns die Geschichte zu deinen Lieblingsplätzchen: Schick uns das Rezept mit einem Foto von dir und dem Gebäck – und deine Telefonnummer für Rückfragen per E-Mail an die Adresse: redaktion.hata@swp.de