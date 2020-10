Während sich in den reichen Ländern an Weihnachten die Gabentische biegen, gehen Mädchen und Jungen in verarmten osteuropäischen Ländern bei der Bescherung oft leer aus. Sie sind schon froh, wenn sie an den Festtagen genug zu essen bekommen. Auch in Deutschland gibt es Familien, die sich nach der Decke strecken müssen. Doch so schlecht, wie beispielsweise in Moldau oder Rumänien, geht es den Kindern hierzulande kaum.

Wer dazu beitragen möchte, anderen Kindern zum Fest der Liebe und des Friedens eine Freude zu machen, kann bis zum 15. November auch in Hall und Umgebung seine Päckchenspenden abgeben. Verteilt werden sie unter anderem in der Ukraine, Moldau, Georgien und Rumänien.

„Glücksmomente schenken“

„Das Anliegen der Aktion ist es, mehr als einen Glücksmoment zu schenken. Sie sollen die bedingungslose Liebe Gottes erfahren“, fassen Andrea und Rainer Gampper aus Mainhardt zusammen. Ferner würden die lokalen Partner den Kindern und ihren Familien auch praktische Hilfe bei Hausaufgabenbetreuung bis Essensausgabe anbieten.

Schuhkarton unter eigenen Schuhkartons separat mit Geschenkpapier bekleben. Und so geht es: Entweder einen vorgefertigtenunter www.jetzt-mitpacken.de bestellen oder den Deckel und Boden einesseparat mitbekleben.

Das Päckchen mit neuen Geschenken für einen Jungen oder ein Mädchen der Altersklasse zwei bis vier, fünf bis neun oder zehn bis 14 Jahren füllen. Bewährt hat sich eine Mischung aus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien, Hygieneartikeln und Süßigkeiten. Hinweise, was nicht eingepackt werden sollte, sind im Flyer zu finden, der auf der Webseite der Aktion steht. Den Schuhkarton sowie den Päckchenbeitrag von acht Euro dann rechtzeitig zur Abgabestelle bringen (siehe Info). Aus der Region Hall wurden 2019 um die 2500 Kartons verschickt. Andrea und Rainer Gampper hoffen, dass wieder viele Menschen mitmachen.