Ein ungewöhnliches Objekt steht derzeit in Bühlerzell zum Verkauf: der Wasserturm in Mangoldshausen. Erwerben dürfen das herausragende Gebäude nur Bürger der Gemeinde Bühlerzell. Als Mindestgebot sind 16.000 Euro angesetzt, heißt es aus dem Rathaus. Gebote können noch bis Donnerstag, 8. Oktober, abgegeben werden.

Wer den Zuschlag erhält, darüber entscheidet der Gemeinderat. Wie Bürgermeister Thomas Botschek auf Nachfrage mitteilt, haben sich bereits drei Interessenten gemeldet. Die Immobilie soll langfristig in der Hand eines Bühlerzeller Bürgers bleiben, betont Botschek. Das soll vertraglich so geregelt werden. Der Wasserturm wurde 1935 gebaut und ist 18 Meter hoch. Er ist schon lange nicht mehr in Betrieb.