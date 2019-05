Die neue Apfelkönigin hat auf der kleinen Landesgartenschau ihre Krone erhalten.

Bei königlichem Wetter, das sich pünktlich zur Eröffnung der Gartenschau am Freitag in Wassertrüdingen einstellte, fanden sich viele Gäste am Apfelpavillon in der Streuobstwiese ein, um dem Wechsel von Anna-Maria I. zu Anna I. beizuwohnen. Anna Sauber hatte sich nach ihrer Amtszeit von 2010 bis 2012 erneut als Apfelkönigin beworben. In ihrer ersten Amtszeit hat sie die Bewerbung der Stadt Wassertrüdingen um die Landesgartenschau mit unterstützt. Für sie schließt sich mit ihrer Krönung nun der Kreis.

