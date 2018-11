Langenburg Was vom Hause übrigblieb

Langenburg / Sebastian Unbehauen

Das Alte, das Vergangene, das im Nebel der Geschichte Schlummernde hat Hans-Dieter Kastner schon fast immer interessiert – jedenfalls seit er als kleiner Bub auf dem Langenburger Schuttplatz ein Buch mit allerhand Eintragungen in altdeutscher Schrift gefunden hatte und elektrisiert davon war. Heute sitzt der Bächlinger Ortsvorsteher vor seinem Laptop, der einem digitalen Archiv gleicht – mit zahllosen Bildern, historischen Karten von Kastners Heimatdorf Hürden und, und, und. Dann erzählt er: dass Hürden einmal 62 Einwohner gehabt habe, bevor viele ihr Glück in Amerika gesucht hätten. Dass Großhürden und Kleinhürden heute zusammen gerade mal auf 17 Bürger kämen. Oder dass der Flecken bis ins 16. Jahrhundert den Namen Ottenhofen getragen habe.

Schwere Entscheidung

Keine Frage, Geschichtsvergessenheit gehört nicht zu Kastners Eigenschaften. Und so hat er sich die Entscheidung, das älteste Haus in Großhürden abzureißen, nicht leicht gemacht. Vor rund 35 Jahren hatte Kastner das landwirtschaftliche Anwesen mit der Nummer 1 gekauft. Er weiß, dass es vermutlich im 15. Jahrhundert erbaut wurde, wahrscheinlich eine Mühle war und möglicherweise im 18. Jahrhundert als Zollhaus an der Salzstraße zwischen Gerabronn und Hall diente. Der Sage nach soll sich in seinem Keller ein Aufgang zum Katzenstein, einer Raubritterburg, befunden haben. Aber Kastner hat nichts gefunden, erzählt er lachend: „Keinen Wein, keine Schätze.“

Arbeit fürs Archiv

Was er stattdessen feststellen musste: Das denkmalgeschützte Gebäude, das er ursprünglich erhalten wollte, war nicht zu retten. Im vergangenen Frühjahr nahm Kastner vier Wochen Urlaub und riss das Haus mithilfe von Familie, Nachbarn und Freunden ab. Sein Sohn baut auf dem Grundstück ein neues Eigenheim, nur ein Teil des alten Kellers wird erhalten. Auf ihm thront künftig die Terrasse.

Das ist kurz erzählt, aber es war dank deutscher Bürokratie ein langer, ungemein anstrengender Prozess. Die Abbruchgenehmigung zu bekommen, stellte zwar an sich kein großes Problem dar – zu offensichtlich war der miserable Zustand. Aber: Kastner musste zuvor für das Denkmalamt genau dokumentieren, was der Welt verloren ging. Ein Dreivierteljahr hat der Maschinenbautechniker nach Feierabend quasi fürs Archiv gearbeitet, war damit beschäftigt, das Haus auszumessen und die Daten in exakte Pläne zu gießen. „Das Gebäude hatte keine gerade Wand“, sagt Kastner. Entsprechend mühsam war die Arbeit. Hätte er ein Büro damit beauftragt, wäre das unbezahlbar gewesen. Aus jedem Winkel musste das Gebäude fotografiert werden, auf den Plänen mussten die jeweiligen Winkel, aus denen fotografiert wurde, tatsächlich aufs Grad genau eingezeichnet werden. Alles musste exakt beschrieben werden. Für die Feinheiten engagierte Kastner dann doch professionelle Hilfe vom Büro Schäfer aus Schwäbisch Hall.

Gutes wird erhalten

Alles, was vom Haus noch zu gebrauchen ist, hat Kastner in Sicherheit gebracht: alte Eichenbalken aus dem 15. Jahrhundert etwa oder handgehauene, halbrunde Holzstreben aus dem Dachgebälk, die für die hiesige Region einzigartig sind. Ein steinerner Spülstein steht künftig im Freilandmuseum Wackershofen. Für einen alten Backofen, der aus der Zeit um 1900 stammen dürfte, haben indes weder die Wackershofener noch ihre Kollegen in Bad Windsheim eine Verwendung. Auch Kastner braucht ihn selbst nicht, sagt aber: „Ich will den Backofen nicht zusammenschlagen.“

Das Teil ist aus Schamottsteinen aufgebaut, die mit Lehm verkleidet sind. Keramikplatten sind mit Klammern im Lehm verankert. Es gibt eine Kochstelle und zwei Brotbackstellen – eine für Schwarz-, eine für Weißbrot. „Der Ofen ist einfach gebaut, mit T-Schienen und Winkelschienen“, sagt Kastner. „Aber es war sicherlich einer, den sich nicht jeder leisten konnte.“ Will man den Backofen fachmännisch an einen anderen Ort bringen, muss man ihn mit Sand füllen und dann Schicht für Schicht abtragen, damit die Steine nicht brechen. Kastner würde sich freuen, wenn sich ein Liebhaber dafür fände.

Info Wer Interesse an dem Backofen hat, kann sich bei Hans-Dieter Kastner unter Telefon 0 79 05 / 52 48 melden.