Pferdemarkt Was Gerabronn unter den Nägeln brennt

Birgit Trinklee

Kalt war’s und geregnet hat’s. Dennoch haben sich wieder einige Tausend Freunde des Gera­bronner Pferdemarkts an die Straßen gestellt, um zu staunen, zu lachen, Bonbons aufzufangen und auch mal mitzutanzen. Wer den Festzug kennt, wundert sich nicht: Die Vereine und Institutionen Gerabronns und der Teilorte investieren sehr viel Zeit, Arbeit und Fantasie in dieses Spektakel. Dabei geht es nicht nur ums närrische Treiben. Ganz gleich, ob der Gewerbeverein die Trinkwasser-Sorgen zum Thema macht („Ist das Wasser nicht mehr rein, springt der Gewerbeverein dafür ein“), ob die Dünsbacher Volksbank, der Abgasskandal oder die Stromtrassen angesprochen werden: In Gerabronn ist die alte Fasnet-Tradition lebendig, mit der Narrenkappe auf dem Kopf Dinge in Frage zu stellen.

Die Preisträger

Ausgezeichnet wurden die Ortsteile Ober- und Unterweiler, die sich mit einem kritischen Festwagen zum Thema Strommasten den ersten Preis sicherten, zudem die Feuerwehr und die Jugendfeuerwehr Gerabronn, die mit einem klasse Wagen und Fred-Feuerstein-Kostümen in die Steinzeit reisten, sowie der Ortsteil Michelbach an der Heide, der für seine Heimattage warb.

Bei den Kinder- und Jugendgruppen siegten die Schneeflocken der Grundschule vor dem Kindergarten Zeppelin-Eck, der sich in Konfetti-Kostümen zeigte, und dem Gerabronner Gymnasium, das gemeinsam mit dem Förderverein Neue Sporthalle aufzeigte, wie dringend notwendig dieses Vorhaben ist. Über einen Sonderpreis freute sich die Firma Bürkert mit einem witzigen, sehr aufwendig gebauten Superhelden-Wagen. Mittendrin wurde das Prinzenpaar Katja Schmeckenbecher und Timo Kochendörfer bejubelt.

Ansonsten gab’s natürlich jede Menge Musik der Gerhildsbrunner Guggen, der Blaskapelle Kirchberg, des Fanfarencorps Blaufelden, des Musikvereins Rot am See, der Craalsemer Hexenkracher und der Marching-Band „The Green Scouts“. Auf der Rathausbühne steurte Werner Pfeifer launige Kommentare bei.

Wie immer wurde der Gera­bronner Faschingsorden verliehen: Heiderose Müller aus Blaufelden erhielt die begehrte Auszeichnung für ihren langjährigen Einsatz bei der Pferdeprämierung, Ralf Hiedell ist unter anderem beim Faschingskomitee tätig, Hartmut Himmelein bei „Füreinander“ und beim Nabu, Karl-Heinz Schmidt in der Stadtkapelle. Mit dem Narrenorden des Komitees wurden Volker Beck, Harald Reiter, Hans Jürgen Gaal und Bürgermeister Mauch ausgezeichnet.

Millimeterarbeit

30 Jahre war Matthias Dierolf aus Gerabronn beim Geschicklichkeitsfahren der Traktorpiloten nur Zaungast, dann griff er sich den alten McCormick seines Vaters, mit dem er sonst seine Kinder spazieren fährt, und versuchte sich – samt der Kindersitze an Bord – selbst am Parcours beim Wasserturm.

Heuer gab’s 18 Stationen; zwei neue Aufgaben waren auch für die alten Hasen eine Herausforderung, generell ist das Ganze nichts für Anfänger. Da ist ein Traktor nur mithilfe der Lenkbremse um Ölfässer zu steuern, auf Schienen wird gefahren, auf einer Riesenwippe balanciert, mit dem Anhänger Zentimeterarbeit geleistet. Nur Millimeter liegen zwischen Licht und Lärm – zwischen dem Zehn-Punkte-Lämpchen, das aufleuchtet, wenn die gewünschte Leistung erbracht ist, und der Hupe, die von null Punkten kündet, weil zu viel Druck ausgeübt oder zu viel Gas gegeben wurde.

Heuer wurde das Geschicklichkeitsfahren zum 60. Mal organisiert; Streckenposten wie Moderator Wolfgang Wünsch oder Eberhard Krebs haben selbst jahrelang um die ersten Plätze gekämpft und freuen sich ebenso an dieser Tradition wie Dierolf, bei dem dann doch die Hupe alle Hoffnungen auf einen Sieg zunichtegemacht hat. Er lacht: Mitmachen allein ist einfach klasse. Bei den Senioren sicherte sich Ulrich Brück aus Seibotenberg mit dem besten Ergebnis, 153 Punkte, den Sieg. Bei den Junioren siegte Fabian Reiss aus Brettenfeld, bei den Damen Kerstin Gronbach aus Michelbach.