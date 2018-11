Fichtenau Was bin ich für ein Müsli-Typ?

Fichtenau / Ute Schäfer

„Fichtenauer Momente“ heißt eine Veranstaltungsreihe in der Gemeinde, und die gab es am Freitagabend mit der Kabarettistin Christine Eixenberger.

Mit Fingerspitzengefühl oder doch lieber voll auf die Zwölf? Diese und andere entscheidende Fragen beantwortete Christine Eixenberger am Freitagabend in der mit 300 Besuchern voll besetzten Turn- und Festhalle in Matzenbach, wo der traditionelle Kabarettabend der Veranstaltungsreihe „Fichtenauer Momente“ erstmals stattfand. „Im Rathaus war es immer ein bisschen beengt“, erklärte Bürgermeisterin Anja Wagemann.

Christine Eixenberger war in ihrem vorkabarettistischen Leben Grundschullehrerin und sinnierte deshalb kräftig-deftig über die Schule und natürlich die Eltern. Oder genauer gesagt: über die Mütter, die ihre Sprösslinge mit dem SUV, „dieser Mischung aus Panzer und Auto“ in die Schule fahren. „Ein SUV ist eben gut für Leute, die beim Autofahren eine große Knautschzone brauchen. Denn wenn man eh schon nicht gut Auto fahren kann, ist es halt schwierig, wenn das Auto breiter ist als die Parklücke.“

Überhaupt die Eltern. „Kinder wären so nett, wenn sie nur ohne Eltern auf die Welt gekommen wären.“ Denn Eltern hätten ja vor allem eines: Angst. „Angst davor, dass aus dem Kind mal nix G‘scheits wird.“

Dabei hätte auch sie selber Angst, die falschen Entscheidungen zu treffen. „Wie schau ich aus? Was zieh‘ ich an? Wenn ich mich nach der Mode richte, bin ich fad. Wenn ich‘s nicht tu, bin ich ein Freak. Dabei muss heute doch jeder seinen individuellen ‚Style‘ finden.“ Und auch die Werbung stelle einen vor Entscheidungen. „Die in der Werbung haben die wichtigen Fragen. Was bin ich für ein Müslityp? Was bin ich für ein Bohrmaschinentyp? Demnächst kann ich mir mit dem 3D-Drucker meinen Wunsch-Vibrator rauslassen mit individuellem Krümmungskoeffizienten – ja, da brauch ich doch nimmer fragen, warum ich ein Problem hab‘ mit der Partnerwahl.“ Überhaupt, der Konsum: Da gebe es ganze Berufszweige, die nach Marktlücken suchten. „Das habe ich noch nie verstanden. Gehen Sie doch mal in den Supermarkt. Ist da irgendwo eine Lücke?“

Auch sonst gab sie Einblicke in das Leben einer Grundschullehrerin, die gestresst nach einem Autounfall im Straßengraben sitzt und über das Geräusch am Autoblech sinniert. Das klang eben „wie wenn a g‘wampeter Viertklässler den Sprung über den Bock nicht schafft.“ Gegen den Stress empfahl sie Prosecco aus der Klangschale und jede Menge Wellness. „Das kommt von: wie nässe ich well.“

Bei allem Klamauk legte die Kabarettistin aber doch immer wieder Finger auf wunde Punkte. Etwa, wenn sie den „eklatanten Mangel an Langeweile“ bedauerte, oder die Eltern, die ihre Augen nur noch auf dem Smartphone hätten, nicht aber auf ihren Kindern. Traurig auch die Lehrerzimmer der Grundschule, für die sie eine Männerquote fordert. Denn normalerweise seien Frauen da unter sich. „Und dann riecht‘s nur noch nach Basteln und Prittstift.“

So präsentierte Eixenberger bei aller bayerischer Derbheit ein sehr kluges Programm, engagiert vorgetragen und vorgesungen. Zum Schluss wünschte sie den Fichtenauern, die herzlich gelacht und applaudiert hatten, eine schöne Vorweihnachtszeit. „Die Lebkuchen liegen ja schon lang in der Auslage. Da würde man sich auch die eine oder andere Marktlücke wünschen.“