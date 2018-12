Bauvorhaben Wallhausens Jahrhundertprojekt

Birgit Trinkle

Das Wort vom Jahrhundertprojekt wird oft bemüht, in diesem Fall hat es seine Berechtigung. Als am Mittwoch im Gemeinderat Wallhausen die Prioritätenliste für den Haushaltsplan 2019 diskutiert wurde (das HT berichtet noch), wurde unter anderem das Bedauern über marode Straßen mit dem Verweis auf das Kläranlagenprojekt verbunden. „Das hatte Priorität“, sagte Bürgermeisterin Rita Behr-Martin. Wenn alles fertig ist, so viel steht fest, gibt es in Wallhausen ein großes Durchatmen.

Auf die Ausschreibung der Roh- und Tiefbauarbeiten hatte nur ein Unternehmen mit einem Angebot reagiert, das deutlich über den anvisierten zwei Millionen Euro lag, und statt im August 2017 wurde erst am 15. Februar dieses Jahres begonnen; nach diesen Startschwierigkeiten sieht es nun ganz gut aus. „Der Rohbau ist fertig, das Dach ist drauf, im Moment sind wir dem Zeitplan zwei Wochen voraus und schreiben die Maschinen- und Elektrotechnik aus“, sagt Kämmerer Jürgen Rosenäcker. Nicht nur der Rohbau des Betriebsgebäudes, auch der Bau der drei SBR-Reaktoren ist abgeschlossen und bislang gab es Bauleiter Andreas Ebermaier zufolge keine Komplikationen und keine Unfälle.

Werden Überleitungen und Pumpwerke eingerechnet, gibt es keinen Zweifel am Rekordbetrag, der aufgebracht werden muss. „Da führt aber kein Weg dran vorbei“, sagt Rosenäcker, und das Regierungspräsidium, das die zusätzlichen Kosten genehmigt, sieht das ähnlich.

Submission für die maschinen- und elektrotechnische Ausrüstung, also die Vergabe an die Firmen mit den günstigsten Angeboten, ist am 15. Januar, dann folgen noch Ausbaugewerke. Viele Firmen sind seit geraumer Zeit komplett ausgelastet, was bei konstant hoher Nachfrage die Preise in die Höhe treibt; hier könnten weitere unangenehme Überraschungen ins Haus stehen. Die Kosten für den Neubau belaufen sich derzeit auf 6,2 Millionen Euro. Das Land gibt 3,9 Millionen Euro Zuschuss. Rosenäcker rechnet mit einer Fertigstellung im Jahr 2020. Dann können Schainbach, Hengstfeld und Michelbach/Lücke angeschlossen werden. Bislang wurde nur der Anschluss von Schainbach beim Land beantragt. Die Verwaltung geht hier von Kosten in Höhe von 1,6 Millionen Euro aus und beantragte eine Förderung von 1,2 Millionen; mit der Bewilligung ist im Frühjahr zu rechnen. Der Anschluss Hengstfeld wird 2019 und Michelbach/Lücke 2020 beantragt. Vor den entsprechenden Förderanträgen werden die Kosten konkret berechnet.

Info Die alten Kläranlagen in Michelbach/Lücke, Hengstfeld und Schainbach werden stillgelegt. Das Abwasser dort wird künftig nach Wallhausen gepumpt, wo eine neue, sogenannte SBR-­Anlage entsteht – das steht für eine „Sequenzielle Biologische Reinigung“, bei der zufließendes Abwasser in mehreren Zyklen gereinigt wird.