Zum Erfolgsmodell hat sich das Naturerlebnisbad in Wallhausen entwickelt. Jeweils rund 550 Besucher wurden an den beiden bislang heißesten Tagen des Jahres in der vergangenen Woche gezählt.

Inzwischen kommen die Badegäste nicht nur aus Wallhausen, sondern auch aus Crailsheim und teilweise sieht man sogar Heilbronner Kennzeichen auf dem Parkplatz. Herzstück des Naturerlebnisbades ist der Schwimmteich, der ohne Einsatz von Chlor und sonstiger Chemie auf vollkommen biologische Weise im separaten Regenerationsbereich gereinigt wird.

„Das ist praktisch Trinkwasser“, erklärt Bademeister Thomas Meissner nicht ohne Stolz. Vor 13 Jahren wurde nach komplettem Umbau das Bad wiedereröffnet. „Es ist zwar ein bisschen mehr Arbeit als bei einem konventionellen Freibad, aber die ist es allemal wert“, betont Meissner. „An Tagen über 30 Grad müssen wir allerdings viel Frischwasser und Sauerstoff zuführen.“

Einmal in 24 Stunden wird an heißen Tagen praktisch das ganze Wasser umgewälzt, da laufen die zwei Pumpen dann die ganze Nacht auf Vollleistung. Die Wassertemperatur beträgt momentan knapp 27 Grad, „das Wasser heizt sich selber auf“. Wenn es allerdings zu lange zu heiß ist und sehr viele Gäste kommen, dann kann es sein, dass der Badesee ein paar Tage gesperrt wird. „Das hatten wir im vergangenen Hitzesommer mal ein paar Tage. Das Wasser muss sich dann erst wieder regenerieren“, so Meissner. „Die Gesundheit der Badegäste geht vor.“ Allerdings überwacht er das Wasser genauestens, sodass rechtzeitig gesperrt wird. Aber im Moment sei noch alles voll im grünen Bereich.

Ein Arbeitstag beginnt für den Bademeister bereits um 7 Uhr morgens. Dann wird die erste Wasserkontrolle an diesem Tag durchgeführt und der Beckenboden gereinigt, bevor die Badegäste ins kühle Nass springen dürfen. Zwei Bademeister passen immer auf, dass nichts passiert. Abends nach Schließung wird dann noch die Liegewiese vom Abfall befreit, die Filter müssen gereinigt werden und es wird noch einmal gemessen. Unterstützt werden die beiden Festangestellten von Ehrenamtlichen der DLRG Wallhausen, die an den Wochenenden die Badeaufsicht übernehmen.

Die Kasse und den Kiosk betreiben die Pächter vom anliegenden Café Weidenbach. „Wenn man abends auf der Terrasse sitzt und sich die Sonne im Wasser spiegelt, dann ist das schon ein bisschen wie Urlaub“, schwärmt Meissner, der nach Feierabend oft selbst noch eine Runde im Badesee dreht.

Neues Spielgerät

Anfang März wird der See aus seinem Winterschlaf erweckt und die Umwälzpumpe wird erstmals angeworfen. Mitte Mai wurde das Bad eröffnet. Davor waren noch viele Reinigungsarbeiten nötig. „Das meiste regelt allerdings die Natur selbst“, erklärt Jürgen Rosenäcker von der Verwaltung der Gemeinde Wallhausen. Ein neues Spielgerät, das gespendet wurde, wird demnächst die Kinder am Planschbecken erfreuen. Zudem wurden die Kugelleuchten an der Terrasse erneuert.

Das Erfolgsmodell „Naturerlebnisbad“ wird inzwischen sogar kopiert, auch in Hüttlingen und Dombühl beispielsweise gibt es jetzt solch einen biologischen Badesee anstelle eines konventionellen Freibades. „Wir wollten uns damals beim Umbau von anderen Freibädern abheben und ein naturnahes Badevergnügen anbieten.“ Und dies lässt sich die Gemeinde Wallhausen auch so einiges kosten, rund 140.000 Euro müssen jedes Jahr eingebracht werden. „Das ist ein Service für die Bevölkerung.“

