Die Sachbeschädigungen an Buga-Gartenzwergen in der Region reißen nicht ab. Nun erwischte es das Exemplar in Wallhausen. Wir haben ein (fiktives) Gespräch mit „Karl“ geführt.

„Als Karl aus Mainhardt verschwand, dachte ich mir noch nichts dabei“, schluchzt Karl aus Wallhausen. Der niedliche pummelige Gartenzwerg steht stocksteif auf der Grünfläche vor dem Wallhausener Rathaus. Möglicherweise Schockstarre. „Aber als ich hörte, dass mehrere weitere Karls aus der Region von Unbekannten mitgenommen worden waren, wurde ich unruhig. Dann hörte ich gar von Schändungen und Sprengungen - ich bekam richtig Angst!“

Die pinke Figur, die eigentlich vorbeifahrenden Autofahrern mit ihrem Lächeln einen schönen Tag bescheren sollte, sieht einfach nur noch traurig aus. Gebrochen ... und erniedrigt. Lange hoffte der friedliche Buga-Zwerg wohl, er würde von den zwergenfeindlichen Attacken verschont bleiben, die schon so viele seiner Verwandten heimgesucht hatten. Vergeblich - nun wurde auch er zum Opfer.

Bundesgartenzwerg in pink Buga-Zwerg steht in Bushäuschen – ist es der aus Mainhardt? Das Stadtportal Schwäbisch Hall postet am Freitagnachmittag ein Foto von einem Buga-Zwerg. In Mainhardt wurde einer gestohlen. Da liegt ein Rückschluss nahe...

Auch Karl aus Neckarsulm wurde seine Tulpe entrissen

Was die unbekannten Vandalen ihm antaten, lässt sich neben Sachbeschädigung wohl auch als psychologische Gewalt bezeichnen. Denn sie rissen ihm gewaltsam seine Tulpe aus der Hand und verschwanden damit. Für den Gartenzwerg, der für die Bundesgartenschau in Heilbronn und generell für eine grünere Welt werben sollte, eine Katastrophe. „Bis auf das Buga-Logo auf meinem Bäuchlein zeugt somit nichts mehr von meiner Aufgabe“, wimmert Karl. „Mein Leben scheint verwirkt!“

Ob die unbekannten Täter sich mit seiner Tulpe „begnügt“ haben, weil er sich gegen seine eventuell geplante Entführung gewehrt hat, weiß Karl nicht mehr: „Ich kann mich nicht mehr erinnern. Das ging alles so schnell!“ Möglicherweise hatten es die Vandalen aber tatsächlich „nur“ auf seinen wertvollsten Besitz abgesehen - seinen „Schatz“ - denn wie Karl durch einen Anruf von seinem Cousin Karl aus Neckarsulm erfuhr, ist diesem genau dasselbe passiert. „Nein, sogar noch schlimmer“, stellt Karl aus Wallhausen klar. „Er hat seine ganze Hand verloren!“

Auch „Karl“ aus Neckarsulm wurde seine Tulpe abgenommen - allerdings noch wesentlich brutaler als bei „Karl“ aus Wallhausen.

© Foto: Polizeipräsidium Heilbronn

Karl aus Wallhausen fühlt sich im Stich gelassen

Ist eine große organisierte Diebesbande in der Region unterwegs? Gibt es einen lukrativen Schwarzmarkt für Buga-Zwerg-Tulpen? Die Polizei ermittelt auf Hochtouren - doch die Indizien sind rar gesät, von Beweisen ganz zu schweigen. Der Umstand, dass er im Vergleich zu seinem Cousin noch relativ glimpflich davon gekommen ist, ist Karl aus Wallhausen bestenfalls ein schwacher Trost. Auch die Möglichkeit, dass es sich bei dem Angriff auf ihn nicht um ein Hassverbrechen handelte, beruhigt ihn nicht. „Wie vielen Buga-Zwergen muss noch etwas zustoßen, bevor die Gesellschaft reagiert“, stößt er wütend hervor. „Jeden Freitag gehen Millionen von Schülern bei „Fridays for Future“ für die Umwelt auf die Straße. Aber wer setzt sich für uns Umwelt-Zwerge ein? Ich sehe keinerlei Solidaritätsbewegungen!“

Der Vorfall hat den pinken Gnom in eine Depression gestürzt. Pillen dagegen nimmt er aber keine. Um diese zu bekommen, müsste er nämlich erst seinen Platz vor dem Wallhausener Rathaus verlassen. Und das bringt er nicht fertig - zu groß sein Misstrauen gegenüber seinem Umfeld; zu groß seine Angst, eventuell seinen Peinigern in die Arme zu laufen. „Ich wollte doch nur meinen Job tun“, flüstert Karl vor sich hin. „Ich wollte zeigen, wie schön und freundlich die Welt sein kann. Jetzt weiß ich, wie die Welt wirklich aussieht.“

Buga-Zwerg in pink Wo könnte Karl sein? Spekuliert mit! Mainhardt hat seinen Buga-Zwerg Karl verloren - er ist geklaut worden. Doch wo könnte er sein? Wir haben spekuliert!

Was wird die Zukunft für Karl bringen?

Aber vielleicht ... vielleicht hat Karl sich und seine Aufgabe doch noch nicht völlig aufgegeben. Wie sonst wäre es zu erklären, dass er nach wie vor die Kraft dafür findet, trotzig und beinahe stolz seine nun leere Hand zu erheben? Ein letzter Akt des Widerstands - gegen eine Welt, die versucht hat, ihn niederzudrücken?

„Ich habe Angst vor den Nächten“, sagt Karl, bevor er jegliches weitere Gespräch verweigert. „Ich habe Angst, dass sie irgendwann in der Nacht wiederkommen. Und dieses Mal nicht nur meine Tulpe wollen.“

