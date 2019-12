So voll ist es selten: Viele der Bewohner des Baugebiets Grund, die sich gegen die durch ihre Siedlung führende Zufahrtsstraße zum neuen Baugebiet „Hochholz“ wehren, haben in der Gemeinderatssitzung die Diskussion über ihre Einwände und über mögliche Alternativen verfolgt. Bei näherer Betrachtung zeigte sich, dass wohl nur eine von Gemeinderat Manfred Beck vorgeschlagene Lösung realisiert werden kann.

Im Hochholz sollen 30 Bauplätze entstehen, eine Erweiterung nach Norden ist zumindest möglich. Für die Grund-Bewohner bedeutet das „dass täglich 60 bis 120 Autos zusätzlich durch unser Wohngebiet fahren“; nicht eingerechnet seien da Mehrfamilienhäuser und Mehrfach-Fahrten. Das bedeute nicht nur Lärmbelastung, sondern auch eine Gefährdung für die zahlreichen Kinder im „Grund“, die auf der geplanten Zufahrtsstraße – dem nach Norden weitergeführten Lilienthalweg – mit Fahrrad und Laufrad unterwegs seien. Zudem gebe es an den Ausfahrten von Lindbergh­weg und Beinhornweg auf die geplante Zufahrtsstraße keinen Gehweg; die Kinder seien auf der Straße unterwegs.

Alternativen „Heidweg und Wasserturm“ sowie „Am alten Flugplatz“ kommen für Gemeinderat und Verwaltung nicht in Frage

Die Grund-Gemeinschaft sprach sich im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung für einen alternativen Zufahrtsweg über Heidweg und Wasserturm aus – dort gebe es weniger Wohnhäuser, die Straße sei auch breiter, was den Rettungsfahrzeugen das Durchkommen erleichtere.

Verwaltung und Gemeinderat waren sich jedoch einig: Die über eine Unterschriftenliste und mehrere Stellungnahmen geforderte Alternative über den Heidweg kommt aus mehreren Gründen nicht in Frage. Thema ist vor allem der am früheren Hohenloher Verteilerring in der Straße „Am Wasserturm“ geplante zweigruppige Kindergarten, außerdem eine Bushaltestelle.

Eine weitere Alternative führt übers Gewerbegebiet, „Am alten Flugplatz“ vorbei, biegt dann rechts ab über den Gemeindeverbindungsweg bis zum Anschluss ans Neubaugebiet. Hier würden unter anderem die bestehenden Versorgungsleitungen sowie der dann nötige Ausbau die Bauplatzkosten erneut in die Höhe treiben – zumal die Verwaltung signalisiert, die bislang in Wallhausen ermöglichten Bauplatzkosten unter hundert Euro pro Quadratmeter könnten sich ohnehin nicht halten lassen. Auch die in großem Stil notwendigen Ausgleichsmaßnahmen würden noch weitaus umfangreicher. Dass der geplante fünf Meter hohe Lärmschutzwall nicht durchbrochen werden darf, ist ebenfalls ein Argument.

Bewohner des Baugebiets „Grund“ wussten im Voraus von der Erweiterung

Bürgermeisterin Rita Behr-­Martin fasste zusammen: „Das ginge zulasten derjenigen, die da bauen wollen.“ Generell erinnerte sie daran, dass sich „die Grund-Bewohner ihren Bauplatz ausgesucht“ haben: „Die Erweiterung war bekannt.“ Im Innenbereich der Siedlung sei es sehr viel ruhiger, nur die eigenen Nachbarn seien da unterwegs.

Gemeinderat Beck schlug dann eine Einbahnstraßen-Regelung im „Grund“ vor; Behr-Martin zeigte sich aufgeschlossen: Dabei, sagt sie, wären alle im Boot; der Verkehr werde „nicht zu anderen verlegt“, ein kleiner Umweg müsse in Kauf genommen werden, dafür sei einige Entlastung zu erwarten. Gemeinsame Rücksichtnahme ist für sie das Stichwort.

In der Sitzung stand lediglich die Beratung über die im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens eingegangenen Stellungnahmen an; beschlossen wurde an diesem Abend also noch nichts.