Gäbe es keine Corona-Pandemie, dann hätte Jan Vogel aus Neufürstenhütte bei Großerlach zurzeit sicherlich alle Hände voll zu tun. Seit dem 20. Februar ist der 38-Jährige der „Schwäbische Waldschrat 2020/21“. Mit diesem inoffiziellen Titel würde er auf Veranstaltungen ohne Gage den Schwäbisch-Fränkischen Wald repräsentieren. Doch dieses Jahr ist alles anders. Durch Covid-19 bleiben die Einladungen aus.

Als Christoph Jäger, Bürgermeister der Gemeinde Großerlach, auf der Plattform diesuchte, hatte sich Jan Vogel aus Jux und Tollerei ebenfalls beworben. „Leider dürfen nur Frauen mitmachen“, sagt er lachend. Allerdings kam ihm als Gruppen-Administrator die Idee, den „Schwäbischen Waldschrat“ zu initiieren. Was einen Waldschrat ausmacht, ist nicht definiert. Voraussetzungen für die Kandidatur gibt es also keine. Vor drei Jahren begann die Wahl mit acht Bewerbern. Ein Jahr später waren es sieben. Der Gruppen-Gründer bewarb sich da das erste Mal selbst und landete auf dem zweiten Platz. Im Februar dieses Jahres setzte er sich dann gegen sechsdurch. Die Abstimmung erfolgt durch die Mitglieder. „Zu gewinnen gab es zwei T-Shirts, eine Jacke und zwei Fotoshootings von regionalen Unternehmen“, so der Waldschrat.