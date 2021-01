Wie diemitteilt, wurde sie am Montagnachmittag von Rettungssanitätern in die Straße Am Schafhof in Waiblingen-Hegnach gerufen. Der Grund: Eine verletzte Frau im psychischen Ausnahmezustand verweigerte ihre medizinisch unumgängliche Behandlung. Die Betroffene sagte den Polizisten, dass sie nur in Begleitung ihresins Krankenhaus mitkommen würde. Obwohl ihr angeboten wurde, den Hund bis zu ihrer Genesung in die Obhut eines Tierschutzvereins zu geben, weigerte sich die Frau strikt, ohne ihre Fellnase ins Krankenhaus zu gehen. Als die Ordnungshüter sie daran hindern wollten, denzu verlassen, schlug und spuckte sie in ihre Richtung. Die Verletzte wurde schließlich doch ins Krankenhaus gebracht, ihr Hund wie angekündigt demübergeben.