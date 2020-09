In der Stadt Waldenburg sollen die Bürger am kommenden Sonntag, 4. Oktober, einen Bürgermeister wählen. Es stellen sich drei Kandidaten zur Wahl. Der seit 16 Jahren amtierende Bürgermeister Markus Knobel (51) möchte weitere acht Jahre in der Stadt die Weichen stellen. Der zweifache Familienv...