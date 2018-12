Natur Wächter über Büsche und Bäume

Ute Schäfer

Gefühlt standen sie eines schönen Herbstmorgens einfach da. Heimlich still und leise schossen sie am Rand der Verbindungsstraße in die Höhe: Pfosten, so dick wie ein veritables Hohenloher Bauernbrot und etwa einen Meter hoch. „Da könnte man ja Elefanten anbinden“, witzeln die Bauern, die dort ihre Felder bewirtschaften. Aber eigentlich ärgern sie sich. Denn sie bleiben mit ihren Maschinen beim Wenden daran hängen.

Die Pfosten, könnte man meinen, schützen die Büsche und Bäume, die da im Zuge der Straßensanierung angelegt wurden. Allerdings gibt es Böschungen, die keinen Pfostenschutz haben. Und dann wiederum gibt es Pfosten, die ohne Böschung dastehen. „Logisch ist das nicht“, meinen die Landwirte, die dort ihre Felder bewirtschaften. Aufgestellt wurden die Pfosten in diesem Herbst, berichtet uns Gemeinderat Dieter Dierolf, der mit den dortigen Landwirten in Kontakt steht.

Antwort kommt aus Stuttgart

Unsere Zeitung hat sich auf die Suche nach den Verantwortlichen gemacht: Die Stadt Ilshofen wusste nichts, ebenso wenig das Landratsamt. Auskunft gab es erst beim Regierungspräsidium Stuttgart, unter deren Ägide die Landesstraßen liegen. Die Pfosten seien im Nachgang zur Straßensanierung 2013 angebracht worden, teilte Katja Lumpp, die zuständige Pressesprecherin, mit.

„Sie sind Teil der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, mit denen der Verlust von altem Baumbestand und zusätzlicher Versiegelung ausgeglichen wurde.“ Zur Erinnerung: Als die Straße im Sommer 2013 endlich saniert wurde – sie durfte zuvor aus Sicherheitsgründen nur noch mit 30 Stundenkilometern befahren werden –, wurden auch alte Obstbäume gefällt.

Am Straßenrand gedeihen heute neu angepflanzte Hecken und junge Bäume. Um diese zu schützen, stünden dort nun Pfosten, so Katja Lumpp. „Bei anderen Maßnahmen musste immer wieder festgestellt werden, dass bei Baumpflanzungen bis an den Stamm herangepflügt oder bei Strauchpflanzungen sogar ganze Abschnitte komplett verschwunden sind.“ Und wo Pfosten ohne Bäume stehen, schützten sie die Flächen, die mit „gebietsheimischem Saatgut“ angesät wurden. „Diese wurden immer wieder umgepflügt“, so Katja Lumpp. „Das heißt nicht, dass das mutwillig geschehen ist, denn der neue Grenzverlauf ist meist nicht sichtbar. Mit den angebrachten Pfosten wird er das nun.“ Und das erklärt auch den Namen. Denn offiziell heißen die Elefantenpfosten „Begrenzungspfosten“.

Damit sie auch im hohen Gras noch zu sehen sind, müssten sie eine gewisse Höhe aufweisen, meint das Regierungspräsidium. Sie bestehen aus Eichen- oder Robinienholz, weil das lange halte, teilt Lumpp mit. Und weiter: „Am Abzweig nach Ruppertshofen stehen zusätzlich Pfosten, weil dort eine Fläche für einen ,Grünweg’ erworben wurde. Diese Wegfläche wurde ebenfalls mit einer artenreichen Blühmischung (gebietsheimisches Saatgut) angesät und soll natürlich nicht verloren gehen.“

89 neue Bäume gepflanzt

Insgesamt seien an der Strecke 39 Obst- und 50 Laubbäume gepflanzt worden, dazu Sträucher auf zusammengenommen einem Kilometer Länge. Außerdem seien 3000 Quadratmeter Fläche Wiese neu angesät worden.

Diese Bäume und Büsche wachsen nun am Rande der L 1042 und werden zum Teil von dicken Pfosten geschützt: Bei den Laubhochstämmen sind es Feldahorn, Spitzahorn, Bergahorn, Elsbeere, Birke, Hainbuche, Traubeneiche, Vogelkirsche, Winterlinde und Esche. Sie wechseln sich mit Hecken aus Hasel, Pfaffenhütchen, Liguster, Schlehe, Heckenrose und Holunder ab. Obstbäume gibt es auch, und zwar robuste Lokalsorten, teilt das Regierungspräsidium mit. Die Pflanzung mitsamt vierjähriger Pflege und Anwuchsgarantie kostet etwa 55 000 Euro. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme, einschließlich der Bepflanzung, belaufen sich auf rund 780 000 Euro.