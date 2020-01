Es schreibt sich so leicht, und es muss wieder und wieder und wieder geschrieben werden: 1,1 Millionen Menschen, Juden zumeist, ermordeten die Deutschen während des Zweiten Weltkriegs im Lagerkomplex Auschwitz. Es schreibt sich leicht und entzieht sich doch dem Verstehen. 1,1 Millionen ausgelöschte Leben. Wie monströs müssen Menschen sein, die anderen Menschen so etwas antun? Diese Frage liegt auf der Hand. Die Antwort ist erschreckend: Nicht Monster taten und tun Monströses, sondern oft ganz normale Männer, Familienväter, unauffällige Kleinbürger.

Villa am Rande des Grauens

Rudolf Höß, SS-Obersturmbannführer, leitete den Aufbau des KZ Auschwitz-Birkenau. Von Mai 1940 bis November 1943 war er Auschwitz-Kommandant. In seiner Dienstvilla führte er ein normales Familienleben, wenige Steinwürfe entfernt krepierten Männer, Frauen, Kinder in der Gaskammer. Nicht sadistisch sei er gewesen, heißt es, ordnungsliebend, pflichtbewusst, naturverbunden. Und doch: ein Massenmörder.

Rainer Höß, der Enkel, hat seinen Großvater niemals kennengelernt – denn dieser starb am 16. April 1947 am Galgen in Auschwitz. Er wusste lange noch nicht einmal, welche Schuldgeschichte an seinem Nachnamen klebte. In der Familie nämlich war kein Platz für historische Aufarbeitung: Der Vater, der Opa, ein Verbrecher? Nein, für die Nachfahren blieb er treuer Soldat und pflichteifriger Gefängnisleiter.

Enkel Rainer Höß hat mit seiner Familie gebrochen, er gilt ihnen als Verräter – denn er betreibt die Aufarbeitung auf beinahe obsessive Art. 80.000 Flugmeilen lege er jedes Jahr zurück, erzählte er vor gut drei Jahren bei den Braunsbacher Wintergesprächen, um in den USA und Israel Überlebende der Shoah aufzuspüren. Und immer, wenn er in Auschwitz ist, führt sein erster Weg ihn zu dem Ort, an dem sein Großvater gehängt wurde: „Das beruhigt mich, denn dann weiß ich wieder, hier ist Schluss.“

Warnung für die Zukunft

Am Montag hat sich die Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee zum 75. Mal gejährt. Aus diesem Anlass laden die evangelische Kirchengemeinde Langenburg, der Männertreff des CVJM Langenburg und das evangelische Kreisbildungswerk zur Vortragsveranstaltung mit Rainer Höß morgen um 20 Uhr in die Langenburger Stadtkirche ein. „Referent und Veranstalter möchten zeigen, dass Auschwitz nicht Geschichte, sondern Warnung für Gegenwart und Zukunft ist“, heißt es in einer Pressemitteilung zum Abend. Zitiert wird anschließend der Satz, der an der ehemaligen Synagoge in Braunsbach steht: „Verdrängen hält die Erlösung auf, erinnern bringt sie näher.“