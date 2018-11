Geschichte Von Frankenhardt in ein besseres Leben

Von Frankenhardt in ein besseres Leben

Frankenhardt / Julia Vogelmann

In den Archiven der Gemeindeverwaltungen finden sich oft kleine Schätze – zum Beispiel Briefe, die neben dem bürokratischen Nutzen auch Einblick geben in das alltägliche Leben von früher. Solche Briefe sammelt Monika Kolb im Kreisarchiv.

„Mir ist aufgefallen, dass aus Gründelhardt, Honhardt und Oberspeltach viele Briefe überliefert sind“, sagt sie und erklärt, wie diese Briefe überhaupt in den Archiven gelandet sind. Meist sind sie Teil von Erbschaftsabwicklungen, bei denen die Erben in Amerika saßen und ihre Verwandtschaft anhand dieser Schriftstücke belegten. Der Frankenhardter Bürgermeister Jörg Schmidt regte schließlich an, aus den Überlieferungen einen Vortrag zu gestalten.

So kam es, dass Monika Kolb vor einer Reihe geschichtlich interessierter Zuhörer, aber auch vor Nachfahren von Auswanderern aus Frankenhardt, zusammenfasst, warum sich viele aufmachten, ihr Glück außerhalb des Landes, bevorzugt in Nordamerika, zu suchen. Überschrieben war der Vortrag mit dem Titel „…es wird niemals ein Schwabenlandt. Auswanderung aus Gründelhardt, Honhardt und Oberspeltach im 19. Jahrhundert“.

Die goldenen Jahre für die Hohenloher Landwirtschaft fanden im Hungerwinter 1815/16 ein jähes Ende. Zurückzuführen auf einen Vulkanausbruch in Indonesien, herrschte im Ländle Frost bis in den April hinein. Ein Jahr ohne Ernte und eine Ernährungs- und Agrarkrise waren die Folge. „Statt der Gemüse kochte (man) Gras, Klee, Wurzeln und Heu, Kleye und Mehlstaub, ja hier und da vertraten sogar die feineren Sägespäne die Stelle des Mehls. Das Brot wurde mit allen möglichen Zuthaten, unter welchen geriebene Rüben noch die besten waren, vermischt …“, zitierte Kolb aus dem Württembergischen Jahrbuch 1818. Die Württemberger verließen scharenweise das Land.

Predigten gegen Auswanderung

Die folgenden Jahrzehnte brachten wieder mehr Wohlstand und sonntags wurde von der Kanzel gegen Auswanderung gepredigt. Doch mit der Kartoffelkrankheit und Getreidemissernte in den Jahren 1846/47 zog eine Hungersnot ins Land. Allein 1847 verlor Württemberg 164 000 Einwohner, von denen viele das Land mit dem Ziel Nordamerika verließen.

Anhand einzelner Beispiele zeigte Kolb auf, wie die Gemeinden mit der Auswanderung umgingen. Zum Fall einer jungen Frau aus Eckarrot sagte sie: „Das ist ein schöner Beleg dafür, dass manche Gemeinden es verstanden, durch die Finanzierung der Überfahrt ihre örtlichen Armen loszuwerden.“ Zwei Beispiele aus Gründelhardt und Honhardt zeigten, dass auch Fürsorgeempfänger und Waisen offenbar gerne so außer Landes geschickt wurden.

In den drei Frankenhardter Teilorten wanderten zwischen 1846 und 1860 insgesamt 83 Erwachsene und 30 Kinder aus. 1860, im Zuge der Industrialisierung, begannen die Auswanderungen nach Nordamerika zurückzugehen und verlagerten sich stattdessen in die Industriezentren. Nach einer weiteren großen Auswanderungswelle durch die Wirtschaftskrise Ende der 1870er-

Jahre gingen die Auswanderungszahlen schließlich stetig zurück.

Glück wohl oft gefunden

Auch wenn die Briefe aus den Archiven nur Schlaglichter auf die Geschichte der einzelnen Auswanderer liefern: Monika Kolb ließ anhand der Dokumente dennoch ein Bild davon entstehen, weshalb Menschen ihr Glück in Amerika suchten. Wie es den einzelnen Auswanderern dort erging, ist nicht bekannt. Doch anhand den überlieferten Kettenauswanderungen, heute würde man Familiennachzug dazu sagen, lässt sich vermuten, dass viele ihr Glück im Land der unbegrenzten Möglichkeiten gefunden haben.