Berufswettbewerb Vom Siegertreppchen in die Jury

Rot am See / Juliane Sprenger

Mit gezückten Stiften und Wertungsbogen in der Hand betrachten drei Frauen eine dekorierte Schinkenplatte. Die Metzgermeisterinnen machen Notizen, denn sie gehören zur Jury des Landeswettbewerbs des Fleischerhandwerks in der Gewerblichen Schule in Künzelsau. Jurorin Hannah Gehring (22) aus Rot am See hat als frischgebackenes Mitglied ihren ersten Einsatz.

Vor zwei Jahren war sie Teilnehmerin und wurde Landessiegerin der Fleischereifachverkäufer in Kehl. Inzwischen hat sie nochmals die Schulbank gedrückt und ist nun Metzgermeisterin und Ernährungsberaterin. Gemeinsam mit weiteren Juroren ermittelt sie nun die besten Fleischereifachverkäufer des Landes. Parallel dazu arbeiten im Nebenraum die besten Fleischer am Sieg. Der Berufsverband hat die Kandidaten mit den Bestnoten der jeweiligen Handwerkskammer eingeladen.

Hannah Gehring und Leonie Baumeister (21) sind die jüngsten Prüferinnen. „Ich hab sie in die Jury geholt, und aufgrund ihrer Jugend wird ihr Urteil von den Teilnehmern sehr gut angenommen“, erklärt Metzgermeister Wolfgang Herbst (65), der den Wettbewerb leitet. Eine Jury, die aus verschiedenen Altersgruppen besteht, ist ihm wichtig. Zudem verfügen die jungen Frauen über viel Wissen. „Ich weiß genau, wie die Mädels sich fühlen. Jetzt auf der anderen Seite zu stehen, ist sehr interessant“, sagt Hannah Gehring.

Wer in Künzelsau gewinnt, kann am Casting für die Nationalmannschaft teilnehmen. Doch zunächst müssen die Kandidaten den praktischen Wettbewerb meistern. Er erstreckt sich über zwei Tage und umfasst verschiedene Aufgaben. Die Fleischereifachverkäufer messen sich in Warenkunde, beim Fleischabschneiden und -portionieren, im Verkaufsgespräch, beim Anrichten einer Schinkenplatte, beim Herstellen eines Hauptgerichts und anderem.

Die Prüfer achten nicht allein auf Präsentation und Geschmack, sondern auch auf die Arbeitsweise der Teilnehmer, ob sie sauber arbeiten, möglichst viel vom Fleisch verwenden, wie kreativ sie mit den Lebensmitteln umgehen oder wie praxistauglich die Häppchen sind.

„Der Bereich Catering hat stark zugenommen. Früher wurde ein Stück Fleisch dekoriert. Heute gibt es Büfettberatung, die Metzgerei verleiht Geschirr, fragt, ob es Allergiker, Kinder oder Andersgläubige unter den Gästen gibt“, erklärt Herbst.

Der 65-Jährige ist seit Mitte der 90er-Jahre in der Jury. Er sieht und spürt den Wandel in seinem Beruf. Die wirtschaftliche Entwicklung sei alarmierend. „An jedem Wochentag – inklusive Sonntag – schließt eine Metzgerei in Deutschland, die nicht mehr öffnet“, sagt Herbst.

Unter anderem auch aus diesem Grund ist es seit 2017 sein Ziel, eine Nationalmannschaft aus Fleischern und Fleischereifachverkäufern aufzubauen. Gehring zählt zu den ersten zwölf, aus denen die Gruppe bisher besteht. Rund 30 sollen es werden, die in ganz Deutschland Markenbotschafter für Fleisch und Wurst sein werden, sagt Herbst.

„Unser Handwerk ist anders, als es in den Köpfen wahrgenommen wird“, betont Herbst. Gerade aus diesem Grund brauchen die Fleischer Markenbotschafter wie Hannah Gehring.