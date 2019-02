Bio-Musterregion Hohenlohe Produkte aus Hohenlohe: Neuer Online-Shop für Verbraucher

Crailsheim Maultaschenhersteller Bürger baut neues Gebäude in Crailsheim

Bürger hat 2018 seinen Absatz um mehr als acht Prozent gesteigert und will weiter wachsen. In Crailsheim soll ein neues Logistikzentrum gebaut werden und eine neue Produktionslinie für Maultaschen in Betrieb gehen.