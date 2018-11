Betreuung Volles Haus, wenn es Essen gibt

Vellberg / Sigrid Bauer

Der freie WLAN-Zugang in den beiden Jugendräumen in Vellberg und Großaltdorf steht den Kindern und Jugendlichen nicht mehr zur Verfügung. „Sie haben fast nur noch über ihre Handys miteinander kommuniziert“, schildert Martina Frontzek die Situation, als sie mit ihrer Arbeit begann. Sie räumt ein, durchaus damit gerechnet zu haben, dass einige Jugendraumbesucher erst einmal nicht mehr kommen würden. Aber dem war nicht so.

„Sie sind jetzt viel offener und erzählen mir inzwischen von den Dingen, die sie bewegen. Oft ist die Situation in der Schule Thema“, berichtet Frontzek dem Gemeinderat. Die Kids hätten nach kurzer Zeit gemerkt, dass zum Beispiel auch Karten spielen Spaß macht. Mit der Zeit habe sie erfahren, dass die meisten Eltern die Handyzeit begrenzen und die Kinder das freie WLAN im Jugendraum deshalb toll fanden.

Freitags ist mehr los

Sowohl in Vellberg wie auch in Großaltdorf hat sich die Besucherzahl im Jugendraum gut entwickelt. Freitags ist weiterhin der stärker frequentierte Tag. In Vellberg kommen 15 bis 25 Jugendliche, die meisten sind zwischen 14 und 21 Jahre alt. In Großaltdorf ist das Durchschnittsalter etwas niedriger. Volles Haus habe sie immer, wenn es Essensangebote gibt, hat Frontzek bemerkt.

Am Mittwoch in Vellberg und am Donnerstag in Großaltdorf kämen die Jugendlichen ziemlich fertig gegen 17 Uhr aus der Schule. Einige steuerten direkt den Jugendraum an, andere gingen kurz nach Hause und kämen dann. „Aber fast alle stöhnen unter der schulischen Belastung und dem zeitlichen Aufwand“, sagt sie.

Erstmals haben die Großaltdorfer und Vellberger Mädchen mit Martina Frontzek am Mädchenaktionstag des Heimbacher Hofs teilgenommen. In Vellberg haben die Jugendlichen ein Sofa aus Paletten für draußen gebaut. „Wir haben die Paletten gemeinsam geschliffen, lasiert und zusammengebaut. Die Polster für das Sofa sind noch in Arbeit“, berichtet die Jugendarbeiterin. In den Sommerferien, als der Jugendraum geschlossen war, hätten die Jugendlichen das Sofa als Treffpunkt genutzt. „Das hat gut funktioniert. Kippen, Glasscherben und Müll gibt es nicht mehr“, freut sie sich.

Richtig gut angekommen und für viele positive Rückmeldungen gesorgt hat das Walderlebniscamp in den ersten beiden Wochen der Sommerferien, das die 55-Jährige für Erst- bis Viertklässler organisiert hat. „Der Wald hat einfach eine heilsame Wirkung“, hat Frontzek festgestellt. Eine große Kugelbahn aus einem mit Kokosfasern ummantelten Drainagerohr ist für den Kindergarten im Wald geblieben und kann von den Kindern weiterhin genutzt werden.

Begeistert waren auch die Teilnehmer einer Bühlertalwanderung, die Frontzek in Kooperation mit der Jugendarbeit Westheim für das Vellberger Ferienprogramm vorbereitet hat. „Ich war erstaunt über die vielen Anmeldungen, immerhin war das eine ganz schön anstrengende Wanderung über fast 15 Kilometer“, schildert sie.

Das Gartenprojekt, das ihre Vorgängerin in Kooperation mit der Grundschule aufgebaut hat, gestaltete sich in dem heißen Sommer schwierig, vor allem weil der kleine Garten voll in der Sonne lag. „Wir hatten mittags dort 40 Grad. Aber wir haben Himbeeren gepflückt und Marmelade gekocht“, erzählt sie.

Regeln sind einzuhalten

Dass auch Vellberg keine Insel der Glückseligen ist, berichtet Frontzek auf Nachfrage von Gemeinderätin Katrin Heinritz: Ausgehend von einem Jugendlichen haben sich einige wenige Jugendliche ausländerfeindlich und diskriminierend gegenüber anderen Jugendraumbesuchern geäußert. Nach mehreren, wenig erfolgreichen Gesprächen mit den betreffenden Jugendlichen habe sie ihnen einen räumlichen Verweis erteilt, schildert Frontzek. „Jugendliche, die sich nicht an die Jugendraumregeln und Umgangsformen halten können oder wollen, werden hinausgeworfen. Sie können aber jederzeit den Jugendraum wieder besuchen, wenn sie die Regeln einhalten und sich entschuldigen“, erklärt die Jugendarbeiterin.

„Unsere Anerkennung haben Sie“, meint Bürgermeisterin Ute Zoll zu Frontzeks Bericht und ihrem geradlinigen Umgang mit den Jugendlichen.