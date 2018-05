Gerabronn Volksfeststimmung auf dem Flur

Gerabronn / Erwin Zoll

Christian Mauch steuert allem Anschein nach auf eine Erfolgsmeldung zu. Denn auch wenn er im Gespräch mit unserer Zeitung keine Einzelheiten preisgibt, zeigt er sich zuversichtlich: „Zu 99 Prozent ist sicher, dass es eine Lösung für die Nachfolge der Arztpraxis Dr. Heimberger geben wird. Dann kann der Übergang am 1. Oktober nahtlos erfolgen“, sagt Mauch.

Schon in seinem ersten Amtsjahr also war Mauch mit einem gravierenden Problem konfrontiert: Zwei von drei niedergelassenen Hausärzten in der Stadt wollten sich zur Ruhe setzen und fanden keine Nachfolger. Die Praxis Walter ist inzwischen geschlossen, für die Nachfolge der Praxis Dr. Heimberger jedoch zeichnet sich eine Lösung ab. „Das war ein hartes Stück Arbeit und eine meiner größten Sorgen“, berichtet der 32-jährige Mauch.

In den sechs Wochen zwischen seiner Wahl und dem Amtsantritt vor etwas mehr als einem Jahr hatte sich Mauch ein- bis zweimal pro Woche mit seinem Vorgänger Klaus-Dieter Schumm getroffen, um die Geschäfte zu übergeben. So war für einen reibungslosen Übergang gesorgt, bei dem es, wie Mauch sagt, keine unangenehmen Überraschungen gegeben hat. Für größere Veränderungen in der Stadtverwaltung hat Mauch keinen Anlass gesehen. Allerdings sollen die Zuständigkeiten und Arbeitsabläufe neu beleuchtet werden, nachdem die Verwaltung in das sanierte alte Rathaus umgezogen sein wird.

Einen Volltreffer hat Mauch mit der Bürgersprechstunde gelandet, die er monatlich anbietet. Bis zu 15 Bürger finden sich jeweils ein, um Wünsche, Anregungen oder Beschwerden vorzubringen, und statt der geplanten zwei Stunden dauert die Sprechstunde manchmal dreieinhalb. „Da herrscht mitunter fast schon Volksfeststimmung auf dem Flur“, berichtet Mauch.

Lob für Gemeinderat

Als größte Freude seines ersten Amtsjahres bezeichnet Mauch, Vater von vier Kindern im Alter von acht Monaten bis sieben Jahren, „die supergute Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat“. Dort herrsche ein produktives Arbeitsklima. „Ich freue mich auf jede Sitzung“, betont Mauch und bezieht die Ortschaftsräte in sein Lob ein.

Als wichtige Projekt seines ersten Amtsjahres verweist Mauch auf die Sanierung der Roßgasse in Dünsbach und den Ausbau der Landesstraße von Dünsbach nach Sandelsbronn, die noch heuer beginnen sollen, aber auch auf den bevorstehenden Ausbau der Kreisstraße von Hessenau über Elpershofen nach Forst und Hürden. Beschlossene Sache ist auch die Erschließung der Baugebiete „Im Ort“ in Amlishagen und „Hopfenäcker“ in Dünsbach sowie des fünften Abschnittes des Baugebiets „Lindenbronner Weg“ in Gerabronn. Und mit dem Konzept „Generationengerechte Stadtentwicklung Gerabronn 2030“, mit dem die Stadt das Weikersheimer Planungsbüro Klärle beauftragt hat und an dessen Entwicklung die Bürger beteiligt werden, geht der Blick des Bürgermeisters vollends in die Zukunft. Inzwischen ist die Förderung für das Konzept bewilligt.

Mauch kandidiert für Kreistag

Das Amt des Bürgermeisters bringt verschiedene Nebenposten mit sich. So gehört Mauch inzwischen verschiedenen Verwaltungsräten an – von der Musikschule Hohenlohe über die Hohenloher Wasserversorgungsgruppe und die Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim bis hin zum Zweckverband Straßenkehrmaschine Nord. Wenn die Wähler mitspielen, wird 2019 ein weiterer Posten hinzukommen. Mauch hat sich nämlich entschieden, wie sein Vorgänger Schumm auf der Liste der Freien für den Kreistag zu kandidieren.

Alle Ehrenämter, die Mauch vor seiner Wahl innehatte, hat er aufgegeben. An einem einzigen Hobby hält er jedoch fest: Nach wie vor singt er im Männerchor des Liederkranzes Ruppertshofen. Wenn es sein Terminplan erlaubt, besucht er in seinem Wohnort die wöchentliche Singstunde.