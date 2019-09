Kaum ein Marktbesucher bemerkt das grüne Kreuz neben dem Apfelstand der Fromms. Es ist das Symbol vieler Bauern gegen ein Volksbegehren, das Landwirte bei der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln stark einschränken würde. Kommen 770.000 Unterschriften zusammen, muss der Landtag den entsprechenden Entwurf billigen, oder mit einem eigenen Gesetz wiederum die Bürger per Volksabstimmung befragen. Für die Fromms würde das neue Gesetz das berufliche Aus bedeuten, sagen sie.

Was genau in dem Volksbegehren bereitet Ihnen Probleme?

Elke Fromm: In Naturschutzgebieten, wie dem bei uns im Steinbacher Tal, müsste auf Pflanzenschutzmittel, sogar auf biologische, verzichtet werden. Wir sind mit unserem Betrieb zu 100 Prozent in einem Fauna-Flora-Habitat-Gebiet drin. Wenn das so kommt, könnten wir nicht mehr weiter bestehen. Das würde mindestens vier Marktstände in Hall ebenso treffen. Es geht nicht ohne Pflanzenschutzmittel.

Warum geht es nicht ohne?

Markus Fromm: Man benötigt die Pflanzenschutzmittel, um gegen die Pilze zu kämpfen. Ich habe es auch in diesem Jahr ganz ohne Pflanzenschutz probiert und ihn bei sechs Reihen der Apfelbäume weggelassen. Dort habe ich aber nur 20 Prozent an Ertrag. Es gibt den Apfelwickler, der große Probleme bereitet. Das ist ein Wurm in der Frucht. Der Pilzbefall war in diesem Jahr hingegen gering. Es geht aber nicht ohne Pflanzenschutz.

Elke Fromm: Die ganzen Sonderkulturen, die wir anbauen, also Himbeeren und Erdbeeren, die würden ohne Pflanzenschutzmittel gar nicht funktionieren. Wobei wir ja, wie vom Regierungspräsidium empfohlen, eine integrierte Produktionsweise betreiben.

Was bedeutet das?

Markus Fromm: Integrierte Produktion heißt, dass man die Mittel überhaupt nur dann einsetzt, wenn der jeweilige Schädling da ist und wir diesen mit den Nützlingen nicht unter Kontrolle bringen.

Was sind das für Pflanzenschutzmittel?

Markus Fromm: Das sind systemische Pflanzenschutzmittel, also chemische Mittel. Wenn man uns, wie es in dem Volksbegehren vorgesehen ist, im Naturschutzgebiet dazu verpflichten würde, gar keine Pflanzenschutzmittel zu benutzen, könnten wir theoretisch auf Bio-Anbau umstellen. Aber: Das würde viel mehr Überfahrten mit dem Traktor nach sich ziehen. Die Bio-Betriebe spritzen ja auch: zum Beispiel Kupfer, also ein Schwermetall. Das reichert sich im Boden an. Das wissen die Leute gar nicht. Zum Beispiel der Bio-Weinbau und der Bio-Obstbau benutzt drei Kilogramm Kupfer pro Hektar. Das ist zulässig und das bringen die auch aus, weil es anders eben nicht geht.

Wenn Sie jetzt zwei Kisten hinstellen, eine mit gespritzten und eine mit ungespritzten Äpfeln. Welches Obst werden die Leute kaufen?

Markus Fromm: Das ist klar. Die Kunden gehen nach dem Aussehen. Die Leute wollen eben schöne Produkte. Und die sollen günstig sein. Das bekommt man ohne Pflanzenschutzmittel nicht hin.

Schorfige Äpfel können Sie nicht verkaufen?

Markus Fromm: Das geht gar nicht. Schorfige Äpfel sind ungesund. Die sind zum Verzehr nicht zu empfehlen. Wir haben auch unbehandelte Äpfel im Verkauf. Aber da muss man viel mehr Früchte aussortieren und die Sortenauswahl ist eingeschränkt, da nur resistente Früchte angebaut werden können.

Elke Fromm: Auf dem Wochenmarkt kann man schon mal einen Apfel verkaufen, der kleiner ist. Die Wochenmarktkunden orientieren sich nach der Saison, kaufen regional, bringen ihre Körbe mit. Es tut sich was.

Haben Sie schon mal daran gedacht, komplett auf Bio-Anbau umzustellen?

Markus Fromm: Ja. Im Jahr 2003 war ich in einer Schulung. Da wir aber eine extreme Hanglage im Steinbacher Tal haben, geht das nicht. Im Bio-Anbau müssten wir unter den Pflanzen einen kompletten Streifen von Bewuchs wegen der Mäuse und der Wasserkonkurrenz freihalten. Man müsste das offen halten und fräsen. Fräsen bedeutet Bodenerosion bei Regen. Es würde ganze Erdschichten wegschwemmen. Zudem müsste man komplette Felder einnetzen, um die Kirschessigfliege abzuwehren. Einige kommen aber dennoch durch. Und man muss mit Folien den Boden abdecken.­

Und das wäre Ihrer Einschätzung nach auch nicht sonderlich ökologisch.

Markus Fromm: Man macht Käfer und Regenwürmer kaputt. Man muss zwei bis drei Mal mindestens pro Jahr durchfahren. Für diese vielen Durchfahrten braucht man Zeit und Diesel-Kraftstoff. Beim Anbau von Bio-Äpfeln musst du jede Woche Schwefelkalk fahren. Dann bekommst du Bodendruck. Das ist ja auch nicht sinnvoll und wirkt sich auf die Produktionskosten und den Preis aus. Wenn jetzt, wie im Volksbegehren gefordert, viele auf Bio-Anbau umstellen, hätte das auch Auswirkungen. Am Bodensee gibt es riesige Betriebe. Wenn die alle Biowaren anbieten, bricht der Preis ein. Es ist jetzt Bioware aus dem letzten Jahr nicht abverkauft worden und in Biogasanlagen gebracht worden. Der Markt an Bioprodukten ist begrenzt.

Aber Bienen benötigen Sie doch auch?

Markus Fromm: Wir benötigen Wildbienen und vor allem Hummeln. Die Honigbiene lebt allein von Menschenhand. Sie wird von der der Varroa-Milbe befallen, was Imker bekämpfen, um nicht ihre Völker zu verlieren. Ich kaufe Völker mit Hummeln. In der Kirsch- und Pfirsichblüte, wenn es für Bienen noch zu kalt ist, siedeln wir die an. Hummeln fliegen schon bei acht Grad. Diese Erdhummeln vermehren sich jetzt bei uns. Auch wenn ich die Insektenkästen nicht aufstelle, kommen jetzt schon viele Hummeln.

Haben Sie das von Wissenschaftlern entdeckte Insektensterben bei sich im Tal bei Pfedelbach bemerkt?

Markus Fromm: Nein. Wir sind so klein strukturiert. Bei uns blüht immer etwas. Anderswo gibt es das vielleicht schon. Denn die Politik hat die großen Strukturen gefördert. Monokulturen sind entstanden. Auch die Grünen haben mit der Forcierung der Biogasanlagen dazu beigetragen, dass hek­tarweise Mais angebaut wird. Was blüht denn da? Jetzt kommt man auf die Idee, wieder kleine Strukturen und Blühstreifen anzulegen.

Was passiert, wenn das Gesetz kommt, das Pestizide einschränkt?

Markus Fromm: Dann müssten wir dicht machen oder einiges dazukaufen. Aber wo kommt die Bioware her? Gehen Sie mal in den Bioladen und schauen auf die Herkunftsangabe. Das kommt von überall her. So viele Biobauern gibt es nicht in Deutschland. Es entstehen viel längere Transportwege.

Und was sagen Ihre Käufer?

Elke Fromm: Wir sind direkt am Kunden. Wenn jemand fragt, klären wir ehrlich darüber auf, was wir tun. Der Einsatz der Mittel hat den Sinn, die Pflanzen zu schützen. Das ist wie wenn ein Mensch krank wird. Der Arzt verschreibt Medikamente, die man einnimmt. Wir benutzen viel, viel weniger Pflanzenschutz als einst.

Markus Fromm: Warum haben die Landwirte in anderen Ländern Mittel mit höheren Konzentrationen als wir? In Deutschland sind die erlaubten Konzentrationen viel niedriger als im Ausland. Das ist ein Wettbewerbsnachteil. Ich mache ja keinen Pflanzenschutz zum Spaß. Das kostet bei uns auch viel Geld.

Verstehen Sie Kunden, die sagen: Wir wollen die Insekten schützen?

Markus Fromm: Na klar. Wir brauchen ja die Insekten schon allein zur Befruchtung und für das Bodenleben. Wir können und wollen die nicht kaputt machen. Man versucht, die zu schützen und nützlingsschonende Mittel einzusetzen.

Elke Fromm: Ich wäre auch nicht bereit, vom Ausland Waren zu verkaufen und vom regionalen Obstanbauer zum reinen Händler zu werden. Wenn das Volksbegehren durchkäme, würde sich der Markt lichten in Schwäbisch Hall. Mehrere Betriebe sind betroffen. Bevor die Menschen ihr Kreuz machen, sollten sie das bedenken. Wir machen schon viel für den Artenschutz mit Netzen, Folientunneln, und wir arbeiten mit Nützlingen. Wir hängen Insektenhotels und Nistkästen auf.

Viele Menschen wollen sicher sein, dass es weiterhin viele Insekten gibt. Können Sie das verstehen?

Elke Fromm: Bei uns summt und wuselt es. Ein Radioreporter des Südwestrundfunks hat sich das bei uns angeschaut und gesagt: Bei Ihnen ist von dem Insektensterben nichts zu merken. Wir erhalten Insekten und die Kulturlandschaft.

Markus Fromm: Was blüht denn noch, wenn wir nicht mehr da sind?

