Soziales Engagement Vier neue Lebensretter

Völlig überwältigt von der Resonanz des Einführungs- und Informationsabends zur Benutzung der neuen Defibrillatoren war Maria Schips. Sie ist Vorsitzende des Vereins Nachbarschaftshilfe Stimpfach, der sich für die Versorgung der Gemeinde mit Defibrillatoren eingesetzt hat. An vier Standorten wurden inzwischen die möglicherweise lebensrettenden Geräte vom Bauhof im Außenbereich für jeden zugänglich angebracht: in Stimpfach am Rathaus, am Dorfgemeinschaftshaus von Weipertshofen, am Feuerwehrhaus in Randenweiler sowie an der Halle Ziegler in Siglershofen. In Rechenberg hängt so ein Gerät schon seit längerer Zeit. Finanziert wurde das Ganze durch Mitgliedsbeiträge und Spenden, vier Geräte kosten insgesamt rund 6000 Euro.

Keine Berührungsängste

Um Berührungsängste abzu­bauen und Vorbehalte gegen die Benutzung der Geräte gar nicht erst aufkommen zu lassen, hat die Nachbar­schaftshilfe zu diesem Informationsabend ins ­Ge-

meindehaus eingeladen. Im ersten Teil referierte Dr. Kim ­Hägele über das allgemeine Verhalten an einer Unfallstelle und die Rettungskette. „Erst wenn der Patient keine Atmung mehr hat, kommt der Defibrillator zum ­Einsatz“, erklärt der Arzt. „Ganz wichtig ist die Herzdruck­massage“, sieht er hier die ­oberste Priorität beim Helfen. Wenn man alleine ist, soll man also nicht weglaufen, um einen Defi­brillator zu holen, sondern akut den Patienten versorgen. Dies habe oberste Priorität, ansonsten ginge zu viel Zeit verloren.

„Der Defibrillator misst Herzrhythmusstörungen“, sagt anschließend Jürgen Brune von der Herstellerfirma. Dann ent­scheidet das Gerät, ob ein Elektroschock abgegeben wird oder auch nicht. „Der Defi hat eine äußerst hohe Diagnosesicherheit“, betont Brune. Wichtig sei vor allem, dass der Patient auf einem festen und ­trockenen Untergrund liege, ­erklärt er den Zuhörern konkret, wann und wie man den Defi­brillator einsetzen könne. „Es gibt schon weitere Anfragen. Wir ­wollen weiterhin Geld sammeln, um auch noch die anderen Teil­orte der Gemeinde mit Defi­brillatoren auszurüsten“, gibt Maria Schips als ambitioniertes neues Ziel des gemeinnützigen Vereins an.

Und nach dem Infoabend fühlt sie sich zudem gut genug informiert, um im Notfall selbst einen Defibrillator einzusetzen. „Ich würde es mir auf jeden Fall zutrauen“, steht für sie fest, „es ist ja eigentlich alles selbsterklärend mit der Sprachsteuerung. Da kann man nichts falsch machen.“

Info Der Verein bietet einen Erste-Hilfe-­Kurs an. Nähere Informationen gibt es unter www.nachbarschaftshilfe-stimpfach.de.