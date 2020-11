Wie die Staatsanwaltschaft Ellwangen und das Polizeipräsidium Aalen gemeinsam mitteilen, wurden Rettungsdienst und Polizei am Dienstagspätvormittag in Unterkochen zu einem Einsatz gerufen. Eine 42 Jahre alte Frau hatte in einem Einfamilienhaus einen 48-jährigen Mann mit einem Messer in die Schulter gestochen und schwer verletzt. Angehörige des Mannes eilten ihm daraufhin zu Hilfe und verhinderten so weitere Angriffe der Tatverdächtigen. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr besteht nicht.

Die türkische Staatsangehörige wurde noch vor Ort widerstandslos festgenommen und am Mittwochvormittag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Die Frau wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte das männliche Opfer einige Tage zuvor die jeweils außereheliche Beziehung zwischen sich und der 42-jährigen Frau beendet. Die Ermittlungen dauern an.