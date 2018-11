Rot am See Verspielt und explosiv

Rot am See

Rot am See / Ralf Snurawa

Kräftige Farben bestimmen die diesjährige Adventsausstellung von Gaby Rühling im Rathaus von Rot am See. Da schon jetzt klar ist, dass es nächstes Jahr keine Ausstellung geben

Blumen, Stadtansichten und Abstraktes machte Bürgermeister Siegfried Gröner als Schwerpunkte der insgesamt etwa 60 Bilder von Gaby Rühling aus, die im Rathaus in Rot am See ausgestellt werden. Jedes Jahr zaubere die Künstlerin, die inzwischen zum 26. Mal die Adventsausstellung gestaltet hat, eine „schöne, einzigartige Atmosphäre“ in die Gänge und Räume, hielt Gröner fest, sodass man sagen könne, dass es „in der zweiten Jahreshälfte drei ganz besondere Termine“ im Veranstaltungskalender von Rot am See gebe: die Muswiese, Weihnachten und die Ausstellung von Gaby Rühling. Das beweise auch die große Zahl an Besuchern.

Zur Atmosphäre gehöre auch die weihnachtliche Dekoration des Brunnens im Eingangsbereich. Diesmal hatten Puppenstuben von Elisabeth Mai-Kaul aus Gerabronn Inspirationen zur Dekoration geliefert und wurden auch mit eingearbeitet.

Kraftvoll schillernde Bilder

In einigen Vitrinen präsentiert Susanne Keitel ihre Recycling- und Scheiben-Kerzen. Deren kräftige Farben fügen sich wunderbar zu den nicht minder kraftvoll in ihren Farbtönen schillernden Bildern von Gaby Rühling. Und dabei ist es gleichgültig, ob mit Acryl- oder Aquarellfarben gemalt wurde.

So war sie etwa auf Korfu unterwegs und hat ungewöhnlich signalartige Farben für die Gassenbilder gewählt. Neben den zarten Tönen eines „Pfingstrosen“-Bildes wirken sie umso explosiver. Dazu gehören auch die Formen der „Verwandlungen“, „Entwicklungen“ und des „Aktes“, die irgendwo zwischen Farblandschaft und Flächenstruktur angesiedelt sind.

Ein das Jagsttal zeigendes Aquarell fügt sich ebenso ein wie die Ortsansichten von Blaufelden, Gerabronn und Rot am See – oder die in bestimmte Farbrichtungen tendierenden spannungsvollen Bilder wie „Wildnis“, „Universum“ oder „Cosmos“. Man kann auch die „Explosionen“ dazuzählen, die „Massive Fläche“ oder den „Durchbruch“.

Selbst Rühlings Stadtansichten von Salzburg über Paris, Hamburg und Amsterdam bis nach Hongkong, Shanghai, Sydney und New York gehören dazu. Dabei hat die Malerin noch stärker als früher mit Collagetechnik gearbeitet: Netzflächen, Karton mit Längsrillen und Ausschnitte aus Magazinen von Models bis zu einzelnen Wörtern aus Überschriften haben Eingang in die Häuser- und Hochhäuseranordnungen gefunden. Daneben spielen Stadtwahrzeichen vom Eiffelturm bis zur Oper in Sydney eine Rolle.

Einen anderen, verspielteren Umgang mit Farben kann man auf den Farbfantasien mit ihren Kringeln erleben oder auf den Bildern mit venezianischen Masken. Sie beinhalten ebenfalls Farbschwerpunkte.

Musikalisch umrahmte das Vokalquintett „Salzabroad“ die Vernissage am Freitagabend. Da wurde a cappella zum Schlachtlied das Messer gewetzt, Bob Dylans „Blowin‘ In The Wind“ genauso angestimmt wie „Tage wie diese“ von den „Toten Hosen“ und im Verlauf der Vernissage immer mal wieder für musikalische Einlagen gesorgt. Mit „Wir haben immer einen Grund zum Feiern“ hatten die fünf Sänger in ihren Berufskleidungen vom Zimmermann bis zum Gärtner die Vernissage eröffnet. Es wurde viel länger gefeiert als sonst, denn nächstes Jahr wird es zur Adventszeit stiller. Wegen des Rathausumbaus gibt es dann keine Ausstellung.

