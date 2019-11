Am vergangenen Freitag wurde die Polizei davon in Kenntnis gesetzt, dass bereits am Sonntag, dem 27. Oktober, gegen 18.30 Uhr in Obersontheim eine 60 Jahre alte Frau verletzt auf dem Boden liegend an der Ecke Hirtensteige und Amselweg aufgefunden wurde. Offenbar war die Frau auf dem Nachhauseweg von einem nahegelegenen Vereinsheim gewesen. Rettungskräfte brachten die Frau in eine Klinik. Sie konnte bisher (Stand: Dienstag nicht vernommen werden.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. Sie sucht Zeugen, die Hinweise dazu geben können, wie die Frau zu Schaden gekommen ist. Diese werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeidirektion Schwäbisch Hall unter Telefon 07904/94260 zu melden.

