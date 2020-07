Wegen Lärmschutz sind nun an der B 19 in den Rosengartener Ortsteilen Westheim und Uttenhofen Tempo-30-Schilder aufgestellt worden, die in der Zeit zwischen 22 und 6 Uhr gelten. Dies teilte die Gemeinde in einer Pressenotiz mit. Die Geschwindigkeit in der Ortsdurchfahrt Westheim zwischen westlicher Einmündung Raingarten bis Einmündung Bibersstraße wurde aus beiden Fahrtrichtungen auf 30 Stundenkilometer beschränkt. In Uttenhofen gilt die Beschränkung zwischen Hauptstraße 8 und Einmündung Salzstraße ebenfalls in beide Fahrtrichtungen.

Hitzige Diskussionen

Der Lärmaktionsplan sorgte im Februar 2019 für hitzige Diskussionen im Rosengartener Gemeinderat. Der Antrag der Verwaltung, die täglich rund 11.000 Fahrzeuge auf den B-19-Ortsdurchfahrten von Westheim und Uttenhofen ganztägig auf 30 Stundenkilometer zu bremsen, wurde von den Gemeinderäten mit zwölf Nein- und sechs Jastimmen abgelehnt.