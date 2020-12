Bei manchen Dingen muss man beharrlich sein, hat sich die Frankenhardter Gemeinderätin Carmen Lober wohl gedacht. In der jüngsten Sitzung des Gremiums sprach sie bereits zum zweiten Mal ein Thema an, das ihr am Herzen liegt: der schlechte Zustand der Kreisstraße 2638 zwischen Honhardt und Sandhof...