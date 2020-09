Donnerstagvormittag, 9 Uhr. In Heilberg, das beschaulich zwischen markanten Hügeln im Bühlertal liegt, geht es keineswegs ­ruhig zu. Lastwagen um Lastwagen, Auto um Auto fährt durch den Ort. Raser sind an diesem Morgen auf der K 2632 zwischen Bühlerzell und Sulzbach-Laufen keine unterwegs. Do...