Die Querdenken-Mahnwache am Montag in Schwäbisch Hall. Ella Ziegler spricht am Mikrofon über ihre Befürchtung, dass Eliten die Macht übernehmen. An der Hauswand des Goethe-Instituts steht der einzige Gegendemonstrant. Ein Querdenker zeigt auf ihn. © Foto: Tobias Würth