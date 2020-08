Vor 34 Jahren wurde Hermann Frank in den Ruhestand verabschiedet. Am Samstag, dem 100. Geburtstag des Vellberger Altbürgermeisters und einzigen Ehrenbürgers der Stadt, ist die Dankbarkeit für sein Schaffen und Wirken noch immer groß. Das ist schon allein an der farbenprächtig geschmückten Stadthalle in Talheim zu erkennen, die einen Katzensprung von Franks Wohnhaus entfernt ist.

„Farbe war 1948 bei deinem Amtsantritt nicht mehr zu sehen. Vellberg war geprägt von der Zerstörung des Zweiten Weltkrieges. Du hast dies geändert“, sagt Bürgermeisterin Ute Zoll. Frank habe das Städtle als „Musterbild praktischer Denkmalpflege“ wiederaufgebaut und zudem das Potenzial des Tourismus’ erkannt. Denn er hat die erste Fremdenverkehrsgemeinschaft im Landkreis gegründet. Hermann Frank sei das „Panzerglas Vellbergs“. Noch heute brenne er für das Städtle und seine Bürger.

Landrat Gerhard Bauer weist in seiner Rede darauf hin, dass Frank mit seinen 100 Jahren bei Weitem nicht der älteste Bewohner Vellbergs ist. Im Gegensatz zur Urschildkröte – sie wurde 2015 in Eschenau entdeckt – sei er „blutjung, rege, vital und noch nicht versteinert“.

Altbürgermeister Vellberg Hermann Frank: Bewegung ist sein Lebenselixier Vellberg Der Altbürgermeister habe die Chance auf den Neubeginn nach dem Zweiten Weltkrieg ergriffen. „Sie haben das entleerte Vellberg bevölkert und durch die Ansiedlung von Gewerbegebieten Arbeitsplätze geschaffen.“ 1972 kam im Zuge der Gemeindereform Franks Heimatort Großaltdorf zu Vellberg. Auch die Kreisreform 1973 fiel in seine 38-jährige Amtszeit. „Nicht nur die Grundversorgung der Bürger war Ihnen wichtig, sondern auch das kulturelle und gesellschaftliche Leben. So haben sie zum Beispiel das Weinbrunnenfest ins Leben gerufen“, sagt Bauer.

Mit 75 Prozent der Stimmen hat sich Frank 1948 bei der Wahl zum Bürgermeister gegen sechs weitere Kandidaten durchgesetzt. Bei der letzten und fünften Wahlperiode waren es noch mehr. Karl Wieser war damals Stadtrat. „Ein guter Bürgermeister, immer sachlich und korrekt“, beschreibt ihn der 81-Jährige. Die beiden wurden später gute Freunde und treffen sich regelmäßig im Vesperstüble. Gerne erinnert sich Wieser an die Gemeinderatsausflüge zurück.

Musik, Fotos und Rindsrouladen

Ein Wegbegleiter im wahrsten Sinne des Wortes ist Werner Schmidt. Mit dem Patensohn seiner verstorbenen Frau Johanna geht Hermann Frank regelmäßig auf Tour. „Ich bewundere seinen klaren Verstand.“ Während der Wanderungen diskutieren die beiden über Politik und Wirtschaft. „Er kennt sich sehr gut aus. Nach seinem Ruhestand war er zehn Jahre unser Berater“, sagt der Gründer und Gesellschafter der Haller Firma Stego.

Musik, Fotoshow und Rindsrouladen – es ist ein würdiges Programm, das die Stadt Vellberg für ihren Ehrenbürger mitsamt Tochter Johanna und Enkelin Katharina organisiert hat. In den Pausen lässt es sich Frank auch mit 100 Jahren nicht nehmen, durch die Reihen – natürlich mit Mundschutz – zu gehen und die rund 60 Gäste zu begrüßen.

Gekommen sind zum Beispiel Albert Rothmund, erster Landesbeamter a.D., Manfred Setzer von der Bürgermeistervereinigung Hall sowie Harald Gentsch, Geschäftsführer des Verbands der Verwaltungsbeamten Baden-Württemberg. Aber auch Vereinsvertreter, aktuelle und frühere Stadträte überbringen Glückwünsche. Immer wieder hat Frank einen flotten Spruch auf Lager: „Bei den vielen Geschenken muss ich noch ein paar Jahre leben, bis ich das Zeug alles verbrauchen kann.“

Eigentlich wolle er dieses große Aufsehen gar nicht, sagt Hermann Frank im Stillen. Warum es aber nicht ohne Feier geht, erklärt Bürgermeisterin Zoll in ihrer Ansprache: „Du bist keinem Menschen hier gleichgültig. Du bist eine feste Institution, die Personifizierung des Wiederaufblühens Vellbergs“. Und die prächtigen Sonnenblumen in der Stadthalle sind ein Symbol dafür.

