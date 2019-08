Beim Brand zweier Container am Schotterwerk in Eschenau ist am Freitagvormittag ein Sachschaden von circa 150.000 Euro entstanden.

Wie die Polizei mitteilt, brach das Feuer war gegen 11 Uhr an einem Stromgenerator aus und breitete sich schnell aus. Die Feuerwehren Vellberg und Schwäbisch Hall waren mit sieben Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort und hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Der Polizeiposten Bühlertann hat die Ermittlungen übernommen und geht aktuell von einem technischen Defekt aus.

