Spurlos verschwand vor 36 Jahren in Rom die damals 15 Jahre alte Emanuela Orlandi, Tochter eines Vatikan-Bediensteten. Nach einem anonymen Hinweis an die betroffene Familie wurden jetzt auf dem deutschen Friedhof „Campo Santo Teutonico“ unweit des Petersdoms mit Zustimmung des Vatikans und der Hinterbliebenen die Gräber von Prinzessin Sophie zu Hohenlohe-Bartenstein und der Herzogin Charlotte zu Mecklenburg geöffnet, die 1836 beziehungsweise 1840 in Rom starben.

In den Gräbern fanden sich aber keinerlei Spuren von dem vermissten Mädchen, um deren Schicksal sich in Italien seit Jahren allerhand Gerüchte ranken. Zudem waren die beiden Ruhestätten vollkommen leer. Ganz in der Nähe der zwei Gräber entdeckten die Ermittler allerdings unter dem Fußboden des deutschen Priesterkollegs zwei mit menschlichen Knochen gefüllte Beinhäuser.

Experten vermuten, dass dort die Gebeine der beiden Adligen liegen, die möglicherweise bei Bauarbeiten auf dem Friedhof in den 60er- und 70er-Jahren dorthin umgebettet wurden. Eine Untersuchung soll nun klaren, ob sich in den unterirdischen Räumen auch Spuren des vermissten Mädchens finden.

Die Prinzessin Sophie Caroline zu Hohenlohe-Bartenstein wurde am 13. Dezember 1758 auf Schloss Schillingsfürst geboren. Sie trat dem Reichsstift Thorn in den Niederlanden bei und lebte viele Jahre als Nonne in Rom, wo sie am 20. Januar 1836 im Alter von 78 Jahren starb. In einem Nachruf hieß es seinerzeit, dass sie „nur für die Armen und Waisen lebte, welchen sie den größten Teil ihres Einkommens zufließen ließ“.

